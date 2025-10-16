Rușii au fost prezenți într-o tabără secretă de antrenament pentru agitatori moldoveni, susține Serbia

Zeci de moldoveni și români care au participat la tabăra situată lângă granița cu Bosnia ar fi primit instrucțiuni privind tactici de sabotaj înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, scrie Kyiv Post.

Cetățeni ruși au fost prezenți la o tabără secretă din Serbia, unde cetățeni moldoveni ar fi fost instruiți să submineze recentele alegeri din țară, a confirmat președintele sârb.

Aleksandar Vučić a declarat că trei ruși se aflau în tabăra Sunčana Reka, lângă Loznica, în vestul Serbiei, care a făcut obiectul unei anchete după ce guvernul moldovean a dezvăluit luna trecută ceea ce a susținut a fi o operațiune de interferență rusă.

Zeci de moldoveni și români care participau la tabăra situată lângă granița cu Bosnia ar fi primit instrucțiuni privind tactici de sabotaj și protest înaintea alegerilor cruciale pentru parlamentul moldovean din 28 septembrie.

„Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu de informații rus, dar am stabilit prezența a trei cetățeni ruși în tabăra Sunčana Reka”, a declarat Vučić miercuri.

Doi sârbi au fost arestați luna trecută sub suspiciunea de a fi facilitat tabăra, în timp ce poliția moldovenească a reținut 74 de persoane într-o operațiune mai amplă care viza presupuse eforturi de destabilizare în perioada premergătoare alegerilor.

„Am reținut persoane de naționalitate sârbă care ne-au fost puse la dispoziție”, a declarat Vučić într-o conferință de presă. „Acestea ne-au furnizat informații despre persoanele în cauză, iar ancheta continuă”.

Ce știm despre tabără?

Oficialii moldoveni susțin că serviciile secrete ruse au organizat tabăra, situată pe malul râului Drina, pentru a instrui recruții cu privire la modul de a provoca tulburări după alegeri, care au opus guvernul pro-occidental în funcție și facțiunile pro-ruse.

Potrivit procurorilor sârbi, între 150 și 170 de moldoveni și români au urmat programul de instruire, care s-a desfășurat în perioada 16 iulie – 12 septembrie anul acesta.

Moscova a negat orice implicare, iar poliția și procurorii sârbi nu au menționat Rusia în declarațiile lor pe această temă, a raportat serviciul de știri balcanic Radio Free Europe/Radio Liberty.

Aceasta înseamnă că mențiunea lui Vučić privind prezența cetățenilor ruși în tabără – care fusese raportată anterior de jurnaliștii de investigație – este prima recunoaștere la nivel înalt a posibilei influențe ruse asupra acestei inițiative.

Partidul Acțiunii și Solidarității, favorabil UE, a ieșit în cele din urmă victorios în alegeri, dar procesul a fost marcat de „cazuri grave de interferență străină”, potrivit observatorilor internaționali.

Serbia pe sârmă

Dezvăluirea lui Vučić a fost făcută alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferință de presă la Belgrad, și vine pe fondul presiunii crescânde a UE asupra Serbiei de a se distanța de Moscova.

UE dorește ca Serbia să-și sincronizeze politica externă cu cea a blocului – o cerință esențială pentru avansarea cererii sale de aderare la uniunea formată din 27 de țări. „Avem nevoie de o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”, a declarat von der Leyen în cadrul conferinței de presă comune.

Serbia rămâne însă o excepție în Europa, menținând granițele deschise și relații prietenoase cu Rusia chiar și după invazia Ucrainei din 2022.

Ierarhia UE a criticat, de asemenea, reacția guvernului Vučić la protestele răspândite din ultimul an, în cadrul cărora poliția a folosit forța împotriva demonstranților furioși din cauza acuzațiilor de corupție.