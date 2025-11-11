Care sunt orașele din România care ard de febra construcției de stadioane, deşi fiecare construcție este neprofitabilă – publicație maghiară

Timișoara, Oradea, București, Hunedoara, Constanța, Pitești – ca să amintim doar câteva orașe în care hotărârea de guvern emisă la începutul lunii octombrie a dat peste cap planurile de construcție a stadioanelor mult prețuite. Deși, anterior fusese aprobată finanțarea acestora cu bani de la stat prin Compania Națională de Investiții (CNI) și speraseră la o demarare rapidă, situaţia investițiilor în infrastructura sportivă a devenit incertă încă din vară din cauza deficitului bugetar mare, scrie portalul clujean de limbă maghiară Maszol.ro, citat de Rador Radio România.

În ceea ce privește stadionul din Oradea, ziarul ungar „Világgazdaság” a scris recent că premierul Ilie Bolojan nu numai că va opri temporar finanțarea, dar va modifica și întregul sistem și va supune construcțiile de stadioane finanțate din surse centrale unei condiții de contribuţie proprie.

Conform unei noi hotărâri de guvern, beneficiarii trebuie să asigure o contribuţie proprie de 25% pentru toate proiectele majore de infrastructură sportivă.

„Dacă primești ceva gratuit, îl accepți, dar dacă este şi propria ta responsabilitate, te gândești mai mult la cât de necesar este cu adevărat”, a spus recent premierul, exprimându-şi nemulţumirea din cauză că fiecare oraș consideră construcția stadionului o prioritate și chiar o supraestimează inutil.

Există stadioane în România care nu au fost niciodată pline de când au fost deschise, iar acolo unde administrațiile publice locale s-au angajat să introducă servicii de utilități publice, dar nu au făcut-o, statul a plătit și pentru asta, a spus recent ironic premierul.

Toate stadioanele de fotbal din ţară funcţionează în pierdere, a declarat reprezentantul Uniunii Salvați România (USR), Brian Cristian, în cadrul prezentării miercuri a studiului său statistic care analizează datele financiare ale arenelor. În opinia sa, statul cheltuie aproximativ 50 de milioane de lei pe an pentru a acoperi deficitul.

Bolojan nu a început astăzi

În calitate de primar al oraşului Oradea, Bolojan a inițiat construcția unui nou stadion în oraș, în locul renovării stadionul „Bodola Gyula”, existent dar, în același timp, le-a spus NU celor care făceau lobby pentru un stadion mai mare și l-a limitat la 16.000 de locuri. După mulți ani de dispute, însă, construcția stadionului nu a început încă. Primarul Florin Birta a anunțat că își va asuma contribuţia proprie din investiția de aproximativ 473 de milioane de lei, dar nu se așteaptă ca noul stadion să fie finalizat înainte de 2029.

Compania Națională de Investiții a subliniat că stadioanele a căror construcție nu a început încă vor putea fi finanțate abia începând cu 1 ianuarie 2027. Până atunci, orașele pot finanța investițiile din fonduri proprii.

Între timp, luni au fost semnate în capitală contracte de finanțare pentru investiții sportive în valoare totală de peste un miliard de lei: Stadionul Gheorghe Hagi din Constanța și Stadionul Nicolae Dobrin din Pitești au primit deja undă verde.

În ambele orașe, demolarea a precedat construcția, deoarece, spre deosebire de Oradea, noile arene vor fi construite pe locul vechilor arene.

La Pitești, nu vor aștepta până în 2027, vor să demareze lucrările chiar anul viitor pentru a finaliza cât mai curând posibil Stadionul Nicolae Dobrin, cu 15.000 de locuri și o investiție de 100 de milioane de euro. Contribuţia proprie va fi finanțată printr-un împrumut bancar contractat anterior. „Sunt destui bani, lucrările vor demara anul viitor, iar Guvernul a spus clar că va asigura restul resurselor după 1 ianuarie 2027”, a declarat Cristian Gentea, primarul orașului, pentru postul local Antena 3.

La Timișoara sunt probleme

Decizia guvernului afectează și Stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara. Vechea arenă a fost deja demolată, dar antreprenorul pentru noua construcţie cu 30.000 de locuri, nu a fost încă anunțat, deoarece rezultatul procedurii de achiziție publică a fost contestat, cazul fiind judecat la Tribunalul București, a amintit CNI.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat recent într-o emisiune televizată că au banii necesari pentru a acoperi costurile. La fel ca piteștenii, vor acoperi costurile printr-un credit bancar. Suma exactă nu este cunoscută încă, deoarece procesul de achiziție publică nu a fost finalizat, dar Simonis estimează că este în jur de 150 de milioane de lei, respectiv aproape 30 de milioane de euro.

Este în curs de demolare şi arena Dinamo, recent fiind semnat un acord cu Primăria Sectorului 2 București, conform căruia Primăria își va asuma o cotă de 25% din construcția noului stadion de pe strada Ștefan cel Mare. Construcția, în valoare de aproximativ 170 de milioane de euro, va fi realizată de compania de construcții Bog’Art. De menţionat, că acesta este stadionul care inițial trebuia să fie reconstruit pentru Campionatul European de Fotbal din 2020 – alături de alte trei stadioane din capitală – dar mereu a întâmpinat obstacole din cauza diverselor tergiversări juridice.

