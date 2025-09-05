G4Media.ro
Captură-record de droguri în Kazahstan: 13 tone de cocaină

sursa foto: Captură video

Captură-record de droguri în Kazahstan: 13 tone de cocaină

Serviciile secrete din Kazahstan au anunţat vineri confiscarea a peste 13 tone de cocaină, o cantitate semnificativă chiar pe plan internaţional şi un record naţional pentru fosta republică sovietică din centrul Asiei, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Agenţia observă că un astfel de anunţ este neobişnuit în Kazahstan, a noua ţară ca mărime din lume, aflată tradiţional în afara rutelor de trafic de cocaină.

Comitetul Naţional pentru Securitate (KNB) a precizat că este vorba de o captură de 13.183 de kilograme, realizată la Almatî, cel mai mare oraş din Kazahstan, situat în sudul ţării.

KNB a mai anunţat şi arestarea a doi cetăţeni străini, însă nu a făcut nicio afirmaţie despre valoarea capturii. Cocaina urma să treacă prin Kazahstan spre alte ţări.

Autorităţile kazahe confiscă de obicei heroină, opium sau canabis, provenite în special din Afganistan.

Ca termen de comparaţie pentru operaţiunea din Kazahstan, AFP menţionează că autorităţile franceze au confiscat anul trecut 53,5 tone de cocaină, cantitate în creştere cu 130% faţă de cele 23 de tone din 2023.

Oficiul Naţiunilor Unite împotriva Drogurilor şi Criminalităţii (UNODC) a comunicat în iunie că piaţa cocainei înregistrează cea mai mare creştere din lume dintre toate drogurile.

