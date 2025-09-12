Cancelarul german intenţionează să întărească serviciile de informaţii în contextul atacurilor hibride ale Rusiei și Chinei

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că doreşte ca Serviciul Federal de Informaţii (BND) să opereze la „cel mai înalt nivel”, lucru care, în opinia sa, necesită o „schimbare de paradigmă”, transmite agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Vrem ca BND să opereze la cel mai înalt nivel”, a afirmat Merz în timpul prezentării lui Martin Jaeger drept noul şef al serviciilor de informaţii externe ale ţării central-europene.

Jaeger, care a fost până în prezent ambasadorul Germaniei în Ucraina şi a ocupat funcţia de şef al misiunii diplomatice germane în Irak din 2021 până în 2023, îl înlocuieşte pe Bruno Kahl, care a condus BND în ultimii nouă ani.

Merz a făcut referire la necesitatea unei „schimbări de paradigmă în securitatea politică internă şi externă”, lucru la care Jaeger va trebui să contribuie în calitate de şef al BND.

Potrivit lui Merz, guvernul va contribui la această misiune prin crearea „unui cadru juridic mai bun pentru serviciile de informaţii prin implementarea mult aşteptatei reforme a Legii serviciilor de informaţii”.

În plus, Merz a subliniat importanţa BND într-un context în care Germania se apără zilnic împotriva atacurilor hibride, spionajului, sabotajului şi campaniilor de dezinformare, cu „rivali sistemici” care sunt „din ce în ce mai agresivi”, o aluzie la ţări precum Rusia şi China, consemnează EFE.