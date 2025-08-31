Cancelarul german, Friedrich Merz, se aşteaptă ca războiul din Ucraina ”să dureze mult timp”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat, duminică, că se aşteaptă ca războiul din Ucraina să dureze mult timp, având în vedere faptul că, de obicei, războaiele se încheie cu o înfrângere militară sau cu epuizarea economică, scenarii pe care nu le vede la orizont nici pentru Kiev, nici pentru Moscova, relatează Reuters, citată de News.ro.

Comentariile lui Merz vin cu o zi înainte de expirarea termenului stabilit de preşedintele american Donald Trump pentru o întâlnire între preşedinţii Rusiei şi Ucrainei, cu scopul de a pregăti terenul pentru negocierile de pace. Trump a ameninţat cu „consecinţe” dacă întâlnirea nu va avea loc.

Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron au declarat că vina aparţine preşedintelui rus Vladimir Putin şi au îndemnat SUA să impună sancţiuni mai dure Moscovei.

„Mă pregătesc sufleteşte pentru un război de lungă durată”, a declarat Merz într-un interviu acordat postului public de televiziune ZDF.

Se depun eforturi prin iniţiative diplomatice intense pentru a pune capăt războiului cât mai repede posibil, dar acest lucru nu poate fi „cu preţul capitulării Ucrainei”, deoarece Rusia ar viza atunci pur şi simplu o altă ţară, a spus el. „Şi poimâine vom fi noi”, a adăugat Merz. „Asta nu este o opţiune.”

El a refuzat să se pronunţe în cadrul interviului cu privire la posibila desfăşurare de trupe germane în Ucraina, ca parte a garanţiilor de securitate în cazul unui acord de pace.

Marea Britanie şi Franţa sunt iniţiatoarele unei propuneri privind crearea unei „forţe de asigurare” pentru a descuraja o eventuală agresiune rusă în viitor în acest context, dar perspectiva aderării Germaniei la această iniţiativă a stârnit nelinişte într-o ţară marcată de trecutul nazist.

Kremlinul a declarat că puterile europene împiedică eforturile de pace ale lui Trump şi că Rusia va continua operaţiunea în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.