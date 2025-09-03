Cancelarul german Friedrich Merz, despre Putin: Este probabil cel mai mare criminal de război al timpurilor noastre

Șeful guvernului german l-a catalogat pe președintele rus drept unul dintre cei mai mari criminali din istorie și spune că nu trebuie să i se arate niciun fel de indulgență.

„Putin este un criminal de război. Este probabil cel mai mare criminal de război al timpurilor noastre. Trebuie să fim conștienți de modul în care trebuie tratați criminalii de război: indulgența nu are ce căuta aici”, a scris Friedrich Merz pe rețeaua X.