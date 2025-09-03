Xi Jinping, la parada militară, alături de Putin și Kim Jong Un: ”China nu este intimidată niciodată de niciun tiran / Lumea trebuie să aleagă între pace şi război”

Preşedintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri că ţara nu va fi intimidată de vreo altă ţară, în timp ce Beijingul are dispute cu Washingtonul privind comerţul, tehnologie şi alte subiecte, iar Xi lucrează la a construi o alternativă la ordinea mondială condusă de SUA, potrivit CNN. Xi Jinping a avertizat că lumea trebuie să ”aleagă între pace şi război”, în timp ce a găzduit parada militară la care au asistat preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, care duc amândoi un război împotriva Ucrainei, transmite News.ro.

”Naţiunea chineză este marea naţiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran”, a afirmat Xi, înainte de parada militară de la Beijing.

”În trecut, când a fost confruntat cu lupte critice între bine şi rău, lumină şi întuneric, progres şi reacţiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge duşmanul”, a declarat el.

Deşi nu a numit vreo ţară sau oponenţi anume, oficialii chinezi au criticat deseori SUA ca un tiran şi au condamnat ceea ce ei au numit ”hegemonia occidentală”.

O doctrină-cheie a regimului lui Xi a fost angajamentul său de a restaura măreţia ţării, anulând ”secolul de umilinţe” în timpul căruia Imperiul Qing şi ulterior Republica China au fost copleşite de puteri străine, cu teritorii, între care Hong Kong, Manciuria şi mare parte din Shanghai, rupte în colonii şi concesiuni.

Răspunsul lui Xi la aşa-numita hegemonie occidentală este să construiască o nouă ordine mondială, o încercare evidentă miercuri, când el şi alţi lideri autocraţi circumspecţi faţă de Washington – între care preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un – au mers unul lângă altul, într-un dezolant spectacol de putere.

Liderul chinez Xi Jinping a lăudat forţele armate şi şi-a proiectat viziunea privind ascensiunea ”de neoprit” a Chinei într-un discurs naţionalist, la parada militară de la Beijing.

”Marea reîntinerire a naţiunii chineze este de neoprit. Cauza nobilă a păcii şi a dezvoltării umanităţii va triumfa cu siguranţă”, a afirmat el.

Este o frază cunoscută – de mai mulţi ani, Xi s-a referit în mod repetat la ”reîntinerirea naţiunii chineze”, cerând ascensiunea ţării pe scena mondială şi transformarea într-o superputere globală.

Xi a reluat apelul său pentru construcţia unei armate ”de clasă mondială” – parte a viziunii sale de a moderniza Armata pentru Eliberarea Poporului Chinez (PLA) şi a se asigura că poate ”lupta şi învinge în războaie”.

Beijingul a urmărit o acumulare de tehnică militară impresionantă sub conducerea lui Xi, în timpul căreia PLA – care anterior nu era nici măcar una dintre cele mai puternice armate din Asia – a început să rivalizeze, sau în unele domenii să depăşească, armata SUA, potrivit estimărilor analiştilor.

Este cu atât mai surprinzător cu cât China nu a mai fost implicată într-un război desăvârşit de la scurtul său conflict cu Vietnamul, în 1979.

Xi afirmă că lumea trebuie să aleagă ”între pace şi război” la parada la care au asistat Putin şi Kim

”Astăzi, umanitatea trebuie din nou să aleagă între pace şi război, între dialog şi confruntre, între o cooperare în care ambele părţi câştigă sau un joc cu doar un câştigător”, a afirmat Xi, fără a detalia sau a da exemple.

El a lăudat, de asemenea, rolul Chinei în Al Doilea Război Mondial, afirmând: ”Poporul chinez, cu mari sacrificii naţionale, a avut o contribuţie majoră la a salva civilizaţia umană şi a proteja pacea mondială”.

”Istoria ne aminteşte că destinul umanităţii este legat”, a adăugat el.

”Doar tratându-ne unii pe alţii ca egali, trăind în armonie şi sprijinindu-ne unii pe alţii pot toate ţările şi naţiunile să îşi menţină securitatea comună, să elimine cauzele-rădăcină ale războiului şi să prevină reapariţia tragediilor istorice”, a susţinut el.

Spectacol de putere



Parada militară s-a încheiat, dar evenimentele zilei continuă cu o recepţie şi o gală extravagantă.

Deja a fost un spectacol de forţă intenţionat – la care au participat oameni puternici, dintre care unii duc războaie în prezent – într-un mesaj ţintit la adresa ordinii mondiale conduse de SUA.

Este pentru prima dată când Xi, Putin şi Kim s-au aflat împreună, iar acest lucru vine la doar câteva zile după ce Xi a găzduit un summit al liderilor din Asia şi Orientul Mijlociu bine regizat.

Evenimentele şi lista de participanţi dau un mesaj clar: China este gata să rebalanseze puterea mondială şi are armata pentru a se susţine. În plus, are parteneri interesaţi de aceeaşi viziune, inclusid liderii europeni prieteni cu Rusia din Serbia, Slovacia şi Belarus.

Puternica armată a Chinei a fost etalată, fiind prezentate echipamente între care lasere pentru apărare aeriană terestră şi maritimă, avioane de vânătoare invizibile şi bombardiere cu capacităţi nucleare, rachete anti-navă, cea mai recentă rachetă balistică intercontinentală şi două noi drone subacvatice imense.

Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii de stat CCTV. Imaginile arată oameni care aclamă, cântă imnul naţional şi flutură steguleţe ale Chinei în timp ce tancurile trec prin Piaţa Tiananmen. Utilizatorii platformelor de social media din China, intens cenzurate, au descris un sentiment de mândrie patriotică.