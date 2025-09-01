Phenianul laudă tacticile sinucigaşe ale trupelor sale în Rusia, înaintea întâlnirii dintre Kim Jong-Un şi Putin

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coreea de Nord a glorificat la televiziunea de stat tacticile sinucigaşe ale trupelor sale trimise să lupte împotriva Ucrainei, cu câteva zile înainte ca liderul nord-coreean Kim Jong-un să călătorească la Beijing pentru a participa la o paradă militară unde se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce Moscova ia în considerare posibilitatea unui summit bilateral, informează luni agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un videoclip difuzat duminică de postul KCTV a prezentat exemple de luptători care au folosit tactici sinucigaşe împotriva soldaţilor ucraineni, inclusiv aruncarea în aer cu explozibili, pentru a evita capturarea sau a-şi salva camarazii.

Programul a descris cum unii luptători nord-coreeni au acţionat ca scuturi umane sau au blocat dronele inamice, iar ulterior a prezentat numele a sute de militari nord-coreeni ucişi.

Emisiunea a prezentat totodată imagini cu soldaţi nord-coreeni implicaţi în lupte şi cu oficiali care se întâlnesc cu comandanţi de la Moscova. Tot în cadrul acestei emisiuni au fost citite scrisorile trimise de Kim către unităţile desfăşurate.

Phenianul a lăudat încă din 22 august relatările despre autosacrificiul soldaţilor nord-coreeni în luptă, confirmând astfel afirmaţiile armatei ucrainene conform cărora soldaţii nord-coreeni desfăşuraţi în Kursk au folosit tactici sinucigaşe pentru a evita capturarea.

Emisiunea a avut loc în ajunul vizitei lui Kim la Beijing, unde miercuri va participa la parada care marchează cea de-a 80-a aniversare a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial, alături de Putin şi de alţi lideri precum cubanezul Miguel Diaz-Canel şi belarusul Aleksandr Lukaşenko.

Moscova a indicat recent că ia în considerare posibilitatea unui summit bilateral pe marginea evenimentului, pe fondul aşteptărilor că liderul nord-coreean va încerca să profite de sacrificiul trupelor sale pentru a obţine câştiguri diplomatice şi economice.

Pe de altă parte, Kim Jong Un a inspectat duminică o nouă linie de producţie de rachete şi un proces de automatizare a fabricării de rachete, a anunţat luni presa de stat KCNA, conform Reuters.

Înainte de călătoria în China, turul lui Kim la o fabrică de armament pare să aibă „intenţia de a etala capacităţile de producţie de rachete”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Unificării din Coreea de Sud, care se ocupă de afacerile intercoreene.

Coreea de Nord se află sub sancţiuni internaţionale severe impuse din cauza programelor sale de arme nucleare şi rachete balistice, care au fost dezvoltate cu încălcarea rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Experţi şi oficiali internaţionali consideră că sancţiunile şi-au pierdut o mare parte din impact pe fondul creşterii sprijinului economic, militar şi politic din partea Rusiei şi Chinei.

Kim a declarat că procesul de producţie modernizat va contribui la creşterea pregătirii de luptă a unităţilor importante de rachete, potrivit KCNA.

El şi-a exprimat satisfacţia faţă de un nou sistem automat de producţie de rachete care ar creşte productivitatea şi ar asigura caracterul calitativ al produselor, a relatat KCNA.