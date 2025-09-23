G4Media.ro
Canada se confruntă cu cel mai grav declin al faunei sălbatice din…

cinteza pasare natura animale fauna
sursa foto: Unsplash/ Angelo Casto

Canada se confruntă cu cel mai grav declin al faunei sălbatice din ultimii 50 de ani, avertizează organizația de mediu WWF / Sute de specii sunt amenințate cu dispariția

23 Sep

Biodiversitatea din Canada a scăzut cu 10% în ultimii 50 de ani, sute de specii fiind ameninţate cu dispariţia, a avertizat organizaţia de mediu WWF într-un raport publicat luni, citat marţi de agenția de știri AFP, informație preluată de Agerpres.

„În medie, toate grupurile de specii studiate – păsări, peşti, mamifere, reptile şi amfibieni – urmează o tendinţă negativă”, a declarat WWF într-un comunicat cu ocazia publicării raportului „Planeta Vie 2025” referitor la Canada.

În timp ce unele populaţii se descurcă mai bine, cum ar fi vidrele de mare, organizaţia estimează că 52% dintre toate speciile studiate pentru raportul din 2025 sunt în declin, inclusiv bufniţa polară, o specie rară.

„Acesta este cel mai sever declin pe care l-am observat de când am început raportarea”, a declarat James Snider, vicepreşedintele WWF pentru Canada, citat în comunicat.

Potrivit ONG-ului, această scădere de 10% a faunei sălbatice a avut loc între 1970 şi 2022.

Speciile considerate pe cale de dispariţie în Canada, cum ar fi balena nordică din Atlanticul de Nord şi ţestoasa cu carapace din piele, au scăzut cu 43%, conform raportului.

Anul trecut, WWF a raportat o reducere cu 73% a populaţiei globale de animale sălbatice începând din 1970.

Pierderea habitatului, în mare parte din cauza expansiunii agricole, rămâne „unul dintre principalii factori ai reducerii biodiversităţii”, a declarat pentru AFP Jessica Currie, expertă în conservare, care a contribuit la redactarea raportului WWF.

Acest raport evidenţiază dependenţa economică a Canadei de vastele sale resurse naturale, WWF estimând totuşi că ar trebui să fie acordată prioritate conservării în gestionarea proiectelor industriale şi de infrastructură.

Jessica Currie a oferit exemplul proiectelor care vizează reducerea zgomotului ambarcaţiunilor pentru a proteja populaţiile de balene din largul coastei de vest a Canadei.

Măsurile pentru inversarea acestei tendinţe fuseseră deja definite în Cadrul mondial pentru biodiversitate, semnat în 2022 la COP15 de la Montreal, a amintit WWF.

Canada îşi propune să atingă aceste obiective prin protejarea a 30% din terenurile şi oceanele sale, restaurând în acelaşi timp 30% din terenurile degradate până în 2030.

