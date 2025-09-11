Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 20 milioane lei pentru asigurarea tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienţii care nu pot fi trataţi în România / 134 de pacienţi s-au tratat în străinătate de la începutul anului

Guvernul a suplimentat, în şedinţa de joi, bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii cu boli grave şi foarte grave, care nu pot fi trataţi în ţară, transmite News.ro.

Guvernul a adoptat, joi, o Hotărâre de Guvern, care prevede suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025.

Banii sunt necesari ”asigurării tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienţii cu afecţiuni grave şi foarte grave, care nu pot fi tratate în România”.

”De asemenea, suplimentarea vine în sprijinul bolnavilor care efectuează tratamentele în mai multe etape, conform planurilor terapeutice stabilite de unităţile medicale din străinătate, fiind necesară continuitatea acestora”, se precizează într-un comunicat de presă, de joi, al Guvernului României.

Potrivit sursei citate, măsura are caracter de urgenţă, având în vedere numărul semnificativ crescut de pacienţi aflaţi în aşteptare de peste 40 de zile pentru aprobarea finanţării tratamentelor, în condiţiile în care majoritatea cazurilor sunt încadrate ca urgenţe medicale.

Potrivit Guvernului, necesitatea suplimentării fondurilor a fost determinată de următoarele cauze principale:



utilizarea majorităţii bugetului iniţial pentru terapii oncologice de ultimă generaţie, care nu sunt disponibile in România (precum radioterapia cu protoni/ioni de carbon sau terapiile radionuclidice);

creşterea numărului de sugari 0-1 an diagnosticaţi la naştere cu afecţiuni grave ce necesită transplant hepatic, intervenţie care nu se poate realiza în România şi implică costuri ridicate (aprox. 130.000 euro/sugar, în absenţa complicaţiilor);

necesitatea efectuării unor proceduri chirurgicale medicale de înaltă complexitate, disponibile doar în anumite centre din străinătate;

creşterea numărului de pacienţi care accesează aceste servicii, ca urmare a unei informări mai bune privind drepturile de tratament (135 pacienţi în 2022, 162 în 2023 şi 2024, iar până la 1 august 2025 –134 pacienţi).

”De asemenea, solicitarea de suplimentare a fondurilor alocate tratamentelor în străinătate se justifică şi de obligaţia generată prin Sentinţa civilă nr. 485/2024 din 14.11.2024 a Curţii de Apel Craiova, rămasă definitivă, prin care Ministerul Sănătăţii trebuie să asigure contravaloarea tratamentului unei paciente diagnosticate cu o boală rară, al cărui cost este de aproximativ 6,4 milioane lei – aproape un sfert din bugetul alocat pentru întreg anul 2025”, se mai arată în comunicat.