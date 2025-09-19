Bugetul alocat Apărării în 2026 va fi în jur de 2,3% din PIB, estimează premierul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creştere treptată.

„Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creştere treptată a bugetului de Apărare. Cred că anul viitor vom fi undeva într-o zonă apropiată de ceea ce a fost anul acesta, de 2,3% din PIB. (…) Dar va fi foarte probabil o creştere treptată. Aici, din nou, e o problemă de suportabilitate economică, dar acest credit pe care îl vom contracta pentru Apărare ne permite să înlocuim sumele pe care le alocam Apărării din creditele mult mai scumpe pe care le luăm astăzi sau din impozitele cetăţenilor. Şi în felul acesta este garantată, practic, constanţa acestui buget şi o creştere uşoară, ascendentă, în anii următori”, a spus premierul, joi, pentru Euronews.

Bolojan a declarat că apartenenţa la NATO reprezintă „un element vital” pentru siguranţa României, dar că ţara noastră trebuie să îşi creeze propriile capabilităţi de apărare.

„Faptul că suntem în Alianţa Nord-Atlantică este un element vital pentru siguranţa României, dar, în afară de acest lucru, noi trebuie să ne creăm propriile capabilităţi de apărare, în aşa fel încât, ţinând cont de dinamica războiului, de apariţia dronelor şi de tot ceea ce înseamnă experimentele care au avut loc în războiul din Ucraina, să ne adaptăm tehnica de apărare la noile realităţi. Şi, prin achiziţiile care se vor face în perioada următoare, inclusiv prin acest credit din programul SAFE, România trebuie să-şi consolideze alături de toate ţările din flancul de Est apărarea. Şi asta facem în permanenţă, iar colaborarea cu aliaţii europeni, cu Statele Unite este un element de bază al acestei apărări”, a mai afirmat şeful Guvernului.