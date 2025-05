BREAKING LIVE Metroul londonez, afectat de o pană de curent

O pană de curent a afectat metroul londonez, provocând perturbări majore ale traficului în capitala Marii Britanii, scrie Sky News.

Site-ul Transport for London (TfL) a arătat că toate liniile Bakerloo și Suffragette au fost suspendate, în timp ce pe linia Elizabeth și pe liniile Jubilee și Northern au existat întârzieri severe și suspendări parțiale.

Ora 18:31 Două dintre stațiile de metrou închise din cauza penei de curent din această după-amiază au fost redeschise.

Transport for London a declarat că Embankment și Putney Bridge sunt acum deschise după ce au fost închise în urmă cu aproximativ o oră.

Sunt așteptate în continuare întârzieri la serviciile de metrou.

Ora 18:05 Pana ar fi cauzată de o „problemă a rețelei naționale”

Suspendările și întârzierile care afectează metroul londonez au fost cauzate de o „problemă a rețelei naționale”, potrivit Sky News.

Transport for London a declarat că a existat o întrerupere în sud-vestul Londrei pentru „o chestiune de minute” și că „totul s-a oprit” din cauza problemei.

A power failure on the London Underground has closed lines, according to staff at Paddington station @TfL pic.twitter.com/RUietAolB4

— Luxmy Gopal (@luxmy_g) May 12, 2025