LIVE BREAKING Operațiunea „Ziua Judecății”: Mai multe explozii au fost auzite în Doha, capitala Qatarului / Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas

Operațiunea „Ziua Judecății": Mai multe explozii au fost auzite în Doha, capitala Qatarului / Armata Israelului confirmă o lovitură care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas

Mai multe explozii au fost auzite în capitala Qatarului, Doha, potrivit martorilor Reuters, scrie Times of Israel. Armata israeliană a confirmat că a efectuat o „lovitură precisă” care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, potrivit BBC. Declarația IDF nu precizează locul unde a avut loc atacul. Un oficial israelian s confirmat că atacul care viza liderii de rang înalt ai Hamas a avut loc în Qatar.

Ora 17:19 Atacurile au fost o „operațiune independentă a Israelului” – biroul lui Netanyahu

Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu afirmă că „acțiunea de astăzi împotriva liderilor teroriști de vârf ai Hamas a fost o operațiune complet independentă a Israelului”.

„Israelul a inițiat-o, Israelul a condus-o și Israelul își asumă întreaga responsabilitate”, se arată într-o declarație, citată de BBC.

Ora 17:12 Informații contradictorii cu privire la soarta liderilor Hamas vizați în atacul de la Doha

Al Jazeera raportează, citând un oficial de rang înalt al Hamas, că liderii Hamas conduși de Khalil al-Hayya, care se reuniseră în Qatar, au supraviețuit atacului.

Cu toate acestea, canalul saudit Al-Hadath a transmis mai devreme că mai multe personalități de rang înalt din Hamas — printre care Khalil al-Hayya, Khaled Mashaal, Zaher Jabarin și Nizar Awadallah — au fost ucise.

Nu a existat nicio declarație oficială din partea Hamas sau a autorităților din Qatar.

Ora 16:53 Declarația integrală a armatei Israelului:

„IDF și ISA au lansat un atac precis asupra liderilor de rang înalt ai organizației teroriste Hamas.

De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel.

Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare.

IDF și ISA vor continua să acționeze cu determinare pentru a învinge organizația teroristă Hamas, responsabilă de masacrul din 7 octombrie.”

Ora 16:45 Qatarul „condamnă cu fermitate” atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha, calificându-l drept „laș”

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Majed Al Ansari, spune că „atacul criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar”, potrivit Times of Israel.

Ansari adaugă că Qatarul „nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și perturbarea continuă a securității regionale, nici vreun act care vizează securitatea și suveranitatea sa”.

Qatarul investighează „la cel mai înalt nivel”, spune el.

Ora 16:41 Denumirea oficială a atacului asupra conducerii Hamas din Qatar este „Atzeret HaDin”, care se traduce aproximativ prin Ziua Judecății, potrivit Channel 12.

Denumirea evocă sărbătoarea evreiască Shemini Atzeret, în timpul căreia Hamas a invadat sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. De asemenea, ea semnalează apropierea sărbătorilor evreiești importante.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a părăsit astăzi audierea juridică cu ușile închise pentru o pauză lungă din cauza „unei chestiuni excepționale de securitate”, potrivit postului public de televiziune Kan.

El a discutat îndelung cu secretarul său militar, generalul-maior Roman Gofman, relatează Kan.

Ora 16:41 Președintele SUA, Donald Trump, a dat undă verde pentru atacul israelian în Qatar, a declarat un înalt oficial israelian pentru Channel 12, potrivit Times of Israel.

Liderul de lungă durată al Hamas, Khaled Mashaal — pe care Israelul a încercat să-l asasineze în Iordania în 1997 — se afla printre liderii Hamas prezenți la întâlnirea vizată de Israel, potrivit raportului.

Ora 16:35 Un oficial Hamas a declarat pentru BBC că delegația Hamas care participa la negocieri a fost ținta unui atac în timpul întâlnirii de la Doha.

Ora 16:30 Armata israeliană a confirmat că a efectuat o „lovitură precisă” care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, „Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce efectele negative asupra civililor, inclusiv utilizarea de muniții precise și informații suplimentare”, arată declarația IDF.

Un martor ocular a declarat că a văzut o coloană de fum ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală.

Declarația nu precizează locul unde a avut loc atacul. Un oficial israelian s confirmat că atacul care viza liderii de rang înalt ai Hamas a avut loc în Qatar.