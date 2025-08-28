Brazilia adoptă o lege pentru a consolida protecţia minorilor pe internet

Congresul brazilian a adoptat miercuri o lege care extinde obligaţiile platformelor digitale în materie de protecţie a minorilor pe reţelele de socializare, în urma unui scandal care a implicat un influencer suspectat că a exploatat sexual copii, relatează joi AFP, transmite Agerpres.

Proiectul de lege a fost aprobat de Senat la o săptămână după ce a fost adoptat de Camera Deputaţilor. Acesta va intra în vigoare la un an de la promulgare de către preşedintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva.

Legea va impune platformelor să conecteze conturile utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani cu cele ale părinţilor lor. Părinţii vor putea controla cine interacţionează cu copiii lor pe aceste reţele.

Prin acest proiect de lege, platformele vor trebui, de asemenea, să „controleze şi să restricţioneze, în măsura capacităţilor lor tehnice, conţinuturile destinate în mod clar atragerii copiilor”.

Deputaţii au aprobat proiectul de lege cu o majoritate largă pe 20 iulie, la câteva săptămâni dupa un scandal în care a fost implicat Hytalo Santos, un influencer care a postat pe Instagram conţinuturi cu minori pe jumătate dezbrăcaţi care participau la dansuri senzuale.

Noua lege îşi propune, de asemenea, să oblige platformele să aplice controale mai stricte privind vârsta utilizatorilor. Congresul a respins autodeclaraţia ca metodă de verificare a vârstei.

Reţelele vor fi, de asemenea, obligate să semnaleze autorităţilor „conţinuturile care poate fi considerate exploatare sau abuz sexual”.

Companiile care încalcă aceste măsuri riscă amenzi de până la 50 de milioane de reali (7,8 milioane de euro), suspendări sau interdicţii pentru recidivişti, notează AFP.