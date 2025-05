Bolojan: Nu avem interesul sub nicio formă ca armata rusă să avanseze înspre România. Pentru aceasta e nevoie ca apărarea ucraineană să stea în picioare / Cu cât un posibil pericol e mai îndepărtat de graniţele României, cu atât e mai bine pentru România

Preşedintele interimar al României, Ilie Bolojan, a afirmat că ţara noastră nu are interes ca armata rusă să avanseze înspre România, iar pentru acest lucru este nevoie ca apărarea ucraineană să stea în picioare. El a adăugat că, cu cât un posibil pericol este mai îndepărtat de graniţele ţării, cu atât este mai bine pentru România. Bolojan a menţionat că România este o ţară mai sigură cu cât acest flanc de est este mai consolidat, transmite News.ro.

Bolojan a fost întrebat, luni, la Radio Europa Liberă, despre negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia.

”Cred că ar fi de preferat ca în urma acestor negocieri să se găsească o soluţie într-o prima etapă de încetare a focului pentru această perioadă şi apoi să se intre în discuţii aprofundate privitoare la o soluţie pe termen mai lung în aşa fel încât să existe totuşi o pace stabilă în Ucraina. Discuţia legată de ce se întâmplă acolo a fost pe două planuri. Pe de o parte că trebuie mers la orice fel de discuţie şi că din partea Ucrainei există o deschidere totală de a accepta orice fel de încetare a focului necondiţionată şi discuţii directe, dacă este cazul cu partea rusă şi pe de altă parte a fost discuţia de a se conjuga eforturile cu Statele Unitele Americii, în aşa fel încât dacă nu se ajunge la o soluţie cu toată deschiderea Ucrainei, să se pună presiuni suplimentare asupra Rusiei în aşa fel încât să se încerce o aducere la masa negocierilor pentru o încetare a focului şi găsirea unei soluţii”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a adăugat că discuţiile concrete legate de măsurile privitoare la sancţiuni suplimentare urmează să fie stabilite pe baza dialogului dintre ţările europene şi Statele Unite.

Bolojan consideră că, pentru ca eventualele sancţiuni să fie eficiente, este nevoie de o soluţie comună cu SUA.

”La aceste sancţiuni, ca să fie într-adevăr eficiente, ar fi de preferat să se găsească o soluţie comună cu Statele Unite, aşa cum s-a acţionat şi până acum. În mod cert şi din partea Statelor Unite este o dorinţă de a se ajunge la o soluţie cât de cât de încetare a focului şi apoi de a găsi nişte formule şi cred că asta este şi dorinţa noastră ca europeni. În această perioadă România a avut această abordare şi eu personal am susţinut-o pentru că aceasta este şi în interesul României în primul rând. Noi nu avem interesul sub nicio formă ca Armata rusă să avanseze înspre România. Pentru acest lucru e nevoie ca apărarea ucraineană să stea picioare şi e nevoie ca pe termen lung să avem un stat Ucraina, care are un teritoriu securizat care are capacitatea de a se apăra pentru că apărându-se pe ei sunt primul avanpost de apărare al Europei”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a menţionat că este mai bine pentru România cu cât un posibil pericol este mai îndepărtat de graniţele ţării.

”Cu cât un posibil pericol este mai îndepărtat de graniţele României, cu atât este mai bine pentru România. Aceasta a fost raţiunea şi nu de a încuraja războiul, nu de a trimite trupe în Ucraina, nu de a susţine un conflict, ci pur şi simplu nu doar din compasiune pentru o ţară agresată, pentru că gândiţi-vă că ar putea să fie alţii, am putea să fim noi. Şi noi ne-am fi dorit ca atunci când am fost agresaţi să fim susţinuţi, dar pur şi simplu e o chestiune de interes geopolitic şi cu cât acest flanc de est este mai consolidat cu atât România este mai sigură, o ţară mai sigură şi cu atâta Europa beneficiază de o pace mai puternică în anii următori”, a mai declarat Ilie Bolojan.