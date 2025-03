Bolojan, întâlnire cu premierul polonez: Ne-am aliniat pozițiile privind prioritizarea interesului strategic de consolidare a Flancului Estic, având în vedere amenințările venite din partea Rusiei

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut, joi, la Bruxelles, o întâlnire cu premierul polonez Doland Tusk.

„Împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, am convenit să continuăm coordonarea noastră ca parteneri strategici și aliați apropiați, precum și să sprijinim Ucraina și Republica Moldova. Am exprimat sprijinul României pentru POLAND25EU (președinția poloneză a Consiliului European). Ne-am aliniat pozițiile privind prioritizarea interesului strategic de consolidare a Flancului Estic, având în vedere amenințările venite din partea Rusiei”, se arată într-o postare pe X a lui Ilie Bolojan.

Together with the Prime Minister of Poland, @donaldtusk, we agreed to continue our coordination as strategic partners and close allies, as well as to support Ukraine and the Republic of Moldova. I expressed Romania’s support for @POLAND25EU. We aligned our positions on… pic.twitter.com/ZkpXHr3AUh

