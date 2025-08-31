Blocaj la Guvern: Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată / Principalul obstacol ar fi disponibilizarea a 45% din angajații administrației publice locale / PSD și UDMR se opun

Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată duminică seară, conform surselor G4Media. În momentul de față există un blocaj în guvernul condus de Ilie Bolojan. Principalul obstacol ar fi disponibilizarea a 45% din angajații administrației publice locale, conform acelorași surse. PSD și UDMR se opun acestei propuneri.

Conform informațiilor, luni ar putea exista o asumare a răspunderii pe cinci pachete de măsuri.

Ședința de Guvern nu ar mai urma să aibă loc duminică seară, în timp ce reprezentanții coaliției de guvernare continuă discuțiile.

De notat că negocierile sunt în dinamică și pot apărea modificări.

știre în curs de actualizare