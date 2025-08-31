G4Media.ro
Cod galben de furtuni în 17 judeţe, de la ora 10.00 /…

cod rosu furtuna cod portocaliu camp ploaie nori vijelie
sursa foto: Unsplash/ Raychel Sanner

Cod galben de furtuni în 17 judeţe, de la ora 10.00 / Va ploua torenţial şi sunt aşteptate vijelii şi grindină

Meteorologii anunţă cod galben de furtuni în 17 judeţe din mai multe regiuni ale ţării, urmând a se înregistra precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină, transmite News.ro.

ANM a emis avertizare cod galben de furtuni, duminică, în intervalul 10.00 – 23.00.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) şi izolat grindină.

”În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi pe arii restrânse de peste 50 l/mp. Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării”, anunţă meteorologii.

Potrivit acestora, codul galben vizează judeţele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

