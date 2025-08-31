G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Sondaj în Ucraina: O majoritate largă dintre ucraineni, în favoarea încetării focului,…

sursa foto: Facebook/ Volodimir Zelenski

Sondaj în Ucraina: O majoritate largă dintre ucraineni, în favoarea încetării focului, însă doar cu garanţii de securitate (DPA)

Articole31 Aug 0 comentarii

O majoritate largă dintre ucraineni sunt în favoarea unei încetări a focului, însă doar dacă pot fi oferite garanţii de securitate clare, reiese dintr-un recent sondaj, conform dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Din cei 1.600 de ucraineni intervievaţi, 75% consideră garanţii de securitate din partea Europei şi a Statelor Unite drept o precondiţie pentru încetarea ostilităţilor, a indicat Rating Group din Ucraina.

Potrivit sondajului, 82% dintre respondenţi consideră negocierile ca fiind o cale realistă spre încetarea războiului. Dintre aceştia, 62% sunt favorabili implicării altor ţări pentru a ajuta la medierea unui compromis, în timp ce 20% sprijină purtarea de negocieri directe cu Moscova.

Dintre intervievaţi, 59% s-au pronunţat pentru încetarea luptelor şi căutarea unui compromis, iar 20% au dorit ca războiul să continue până la recuperarea totală a regiunii Donbas şi a Peninsulei Crimeea, şi doar 13% până la revenirea la linia de demarcaţie de dinainte de 23 februarie 2022, ceea ce ar exclude Crimeea şi Donbas.

Rating Group a efectuat sondajul pe 1.600 de persoane în Ucraina, între 21 şi 23 august.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.