Ministrul turc de Externe susține că Rusia și-ar fi revizuit pretențiile teritoriale față de Ucraina

Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbasului, regiune pe care nu o controlează în totalitate în estul Ucrainei, dar este dispusă să îngheţe conflictul din sud de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat joi seara şeful diplomaţiei turce, Hakan Fidan, într-un interviu citat de News.ro. Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a cinci regiuni: în est, Doneţk şi Luhansk, care formează Donbas, în sud, Herson şi Zaporojie, plus Crimeea anexată ilegal în 2014.

În cadrul negocierilor de la Istanbul de la începutul acestui an, negociatorii ruşi au cerut, ca condiţie prealabilă pentru încetarea conflictului, ca Ucraina să se retragă complet din aceste cinci regiuni. Potrivit Ankarei, Moscova şi-a modificat însă poziţia în urma recentului summit din Alaska între preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin.

Ruşii au „renunţat la această cerinţă şi rămân pe liniile de contact, cu excepţia unei regiuni (…). În prezent, există un acord preliminar privind restituirea (cedarea către Rusia – n.r.) a 25-30% din (regiunea) Doneţk şi menţinerea liniilor de contact în Zaporojie şi Herson”, a declarat ministrul turc de externe, Hakan Fidan.

Acesta nu a precizat dacă la acest „acord preliminar” s-a ajuns între Moscova şi Washington sau între Moscova şi Kiev, care până în prezent a respins categoric orice concesie teritorială, şi nici când a fost încheiat.

Sub acoperirea anonimatului, oficiali anunţaseră deja pe surse această aparentă schimbare de atitudine a Rusiei. În ciuda unui atac mortal asupra capitalei ucrainene, joi, care a făcut cel puţin 23 de morţi, Hakan Fidan a salutat progresele înregistrate pe frontul diplomatic.

Cu toate acestea, ministrul turc a recunoscut că ar fi „dificil” pentru Ucraina să cedeze teritorii, în special vasta regiune minieră şi industrială Donbas, porţiunea frontului cel mai bine apărată , compusă din oraşe-fortăreaţă şi sute de kilometri de tranşee şi câmpuri minate. „Odată abandonat acest teritoriu, teritoriul rămas va deveni puţin cam dificil de protejat”, a subliniat Hukan Fidan.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, şi secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, au discutat joi la telefon despre eforturile de pace în privinţa conflictulului ruso-ucrainean, a declarat o sursă din Ministerul turc de Externe citată de Reuters. Sursa a declarat că Fidan i-a spus lui Rubio că Ankara este pregătită să-şi îndeplinească responsabilităţile în procesul de pace, fără a da alte detalii.

„Secretarul de stat Marco Rubio a discutat astăzi cu ministrul turc de externe Hakan Fidan despre consolidarea relaţiilor bilaterale dintre SUA şi Turcia şi despre cooperarea noastră ca aliaţi NATO”, a anunţat ulterior un comunicat de presă al Departamentului de Stat. „De asemenea, au discutat despre sprijinul lor continuu pentru pace şi stabilitate în Orientul Mijlociu şi au convenit asupra necesităţii de a continua diplomaţia pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina printr-o soluţie negociată de durată”, a transmis partea americană.

Tot joi, preşedinţii turc şi ucrainean au discutat la telefon despre procesul de pace Ucraina-Rusia. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a informat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski că Turcia îşi continuă eforturile pentru ca războiul să se încheie cu o pace durabilă, a scris presa din Turcia.