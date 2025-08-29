Purtătorul de Cuvânt al Guvernului: În privința proiectului de reformă a administrației mai sunt câteva chestiuni de discutat și va fi duminică o ședință a coaliției pe acest subiect

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu a explicat că în privința proiectului de reformă a administrației mai sunt câteva chestiuni de discutat, urmând ca duminică să aibă loc o ședință a coaliției pe acest subiect

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Și premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că doar 5 pachete de măsuri au fost adoptate în Executiv, subliniind că pachetul privind administraţie publică urmează să fie discutat duminică. Dacă se va ajunge la o înțelegere, „foarte probabil va exista o nouă şedinţă de guvern”, a spus Bolojan.

Premierul şi-a exprimat speranţa că întregul pachet doi va fi adoptat până la finalul săptămânii viitoare,