Purtătorul de Cuvânt al Guvernului: În privința proiectului de reformă a administrației…

Ilie Bolojan conferință de presă Ioana Dogioiu
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Purtătorul de Cuvânt al Guvernului: În privința proiectului de reformă a administrației mai sunt câteva chestiuni de discutat și va fi duminică o ședință a coaliției pe acest subiect

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu a explicat că în privința proiectului de reformă a administrației mai sunt câteva chestiuni de discutat, urmând ca duminică să aibă loc o ședință a coaliției pe acest subiect

Și premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că doar 5 pachete de măsuri au fost adoptate în Executiv, subliniind că pachetul privind administraţie publică urmează să fie discutat duminică. Dacă se va ajunge la o înțelegere, „foarte probabil va exista o nouă şedinţă de guvern”, a spus Bolojan.

Premierul şi-a exprimat speranţa că întregul pachet doi va fi adoptat până la finalul săptămânii viitoare,

