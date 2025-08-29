Purtătorul de Cuvânt al Guvernului: În privința proiectului de reformă a administrației mai sunt câteva chestiuni de discutat și va fi duminică o ședință a coaliției pe acest subiect
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu a explicat că în privința proiectului de reformă a administrației mai sunt câteva chestiuni de discutat, urmând ca duminică să aibă loc o ședință a coaliției pe acest subiect
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Și premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că doar 5 pachete de măsuri au fost adoptate în Executiv, subliniind că pachetul privind administraţie publică urmează să fie discutat duminică. Dacă se va ajunge la o înțelegere, „foarte probabil va exista o nouă şedinţă de guvern”, a spus Bolojan.
Premierul şi-a exprimat speranţa că întregul pachet doi va fi adoptat până la finalul săptămânii viitoare,
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
BREAKING Lider de sindicat, după ședința Consiliului Economic și Social: Sistemul educațional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue / Nu vom sta cu mâinile în sân / Aşteptăm 30.000 de oameni la protestul din prima zi de şcoală
Premierul explică de ce Guvernul a renunţat, pentru moment, la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat: în învăţământ şi sănătate ar apărea probleme / Ilie Bolojan promite o nouă soluţie luna viitoare
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.