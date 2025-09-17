Biletele pentru Olimpida de de la Los Angeles din 2028, puse în vânzare anul viitor / Preţul minim va fi de 28 de dolari / La Paris 2024, unele bilete au costat sute sau mii de euro

Vânzarea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 va începe anul viitor, cu un preţ iniţial de 28 de dolari, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP, citată de news.ro.

LA28 promite „acces anticipat” populaţiei locale, cu un proces de înscriere care va începe în ianuarie 2026 pentru Jocurile Olimpice, apoi în 2027 pentru Jocurile Paralimpice.

„Jocurile LA28 vor fi o ocazie de a cumpăra un bilet către istorie”, a declarat Reynold Hoover, CEO al Jocurilor Olimpice și Paralimpice din 2028. „Fie că sunteți o familie locală care participă la primul eveniment olimpic sau paralimpic, fie că sunteți un călător internațional care ni se alătură pentru o experiență unică în viață, cu siguranță veți găsi ceva pe gustul vostru în gama noastră de opțiuni de bilete și pachete de ospitalitate.”, scrie CBS.

Începând din ianuarie, cei interesați să achiziționeze bilete pentru evenimente vor avea posibilitatea să se înregistreze pe site-ul web LA28. LA28 a numit înregistrarea „primul pas” în procesul de achiziție. Persoanele înregistrate vor fi înscrise în trageri la sorți pentru a li se aloca intervale de timp pentru achiziționare, începând cu un moment dat în 2026.

Biletele pentru Jocurile Paralimpice din 2028 vor fi puse în vânzare începând cu 2027, potrivit LA28.

Datele exacte pentru perioadele de achiziționare nu au fost încă anunțate.

Biletele individuale vor costa începând de la 28 de dolari, potrivit LA28. Intervalele de preț nu au fost clarificate și nu se știe cum vor diferi prețurile între evenimente.

Locuitorii care stau în apropierea locurilor de desfășurare locale vor avea acces anticipat la bilete, a declarat LA28.

Pachetele oficiale de ospitalitate și călătorie LA28 vor fi vândute începând de anul viitor, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 au fost criticaţi dur pentru preţul biletelor, unele ajungând la câteva sute sau chiar câteva mii de euro. Cele mai ieftine, la 24 de euro, s-au vândut rapid.