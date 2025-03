Bilanţul morţilor în urma tornadelor din SUA creşte la 33/ Cel puţin şase decese, raportate în Mississippi – VIDEO

Bilanţul morţilor în urma tornadelor din Statele Unite a crescut la 33, în şase state, în timp ce mai multe decese au fost raportate în Mississippi, potrivit CNN, citată de News.ro.

Şase decese au fost raportate în Mississippi după ce tornadele au măturat statul – unul în Covington County, doi oameni din aceeaşi casă în Jefferson Davis County şi trei persoane în Walthall County, a afirmat guvernatorul Tate Reeves. Guvernatorul a declarat stare de urgenţă sâmbătă seara.

”Rugaţi-vă pentru cei care şi-au pierdut viaţa, cei care sunt dispăruţi şi cei care conduc eforturile de căutare, cei care se vindecă şi pentru familiile lor”, a afirmat Reeves, într-o postare pe reţeaua X.

De asemenea, trei persoane sunt date dispărute – două din Covington County şi una din Walthall County, potrivit lui Reeves. Alte 28 au fost rănite în acest stat – 15 în Covington County, una în Jefferson Davis County, două în Pike County şi 10 în Walthall County, au declarat autorităţile.

Potrivit estimărilor preliminare, 21 de regiuni din acest stat au suferit pagube în urma furtunii, a spus Reeves. Evaluarea pagubelor se află în desfăşurare.

Peste 14.000 de persoane erau încă fără electricitate în acest stat sâmbătă noapte, potrivit site-ului poweroutage.us.

Numărul deceselor provocate de furtuni confirmate în fiecare stat este următorul:

Missouri: 12

Kansas: 8

Arkansas: 3

Mississippi: 6

Texas: 3

Oklahoma: 1