Bilanţul morţilor după raidurile israeliene în Yemen se ridică la 46, susține Ministerul Sănătății condus de teroriștii houthi

Ministerul Sănătăţii din Yemen, condus de houthi, a anunţat, joi, că numărul victimelor în urma atacurilor de miercuri ale Israelului se ridică la 46 de oameni ucişi şi 165 răniţi, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Israelul a atacat capitala Yemenului, Sanaa, şi provincia al-Jawf din nord, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri şi contraatacuri între Israel şi houthi, sprijiniţi de Iran, din Yemen, parte a unui efect secundar al războiului din Gaza.

Atacul a venit după lovitura din 30 august asupra Sanaa în care au fost ucişi premierul guvernului condus de houthi şi mai mulţi miniştri, primul astfel de atac care a ţintit oficiali de rang înalt.

”Loviturile au fost desfăşurate ca răspuns la atacuri ale regimului de teroare al houthi împotriva Statului Israel, în timpul cărora vehicule aeriene fără pilot şi rachete sol-sol au fost lansate către teritoriul israelian”, a afirmat armata israeliană.

Joi, armata israeliană a arătat că a interceptat două lansări din Yemen, o rachetă şi o dronă, operaţiuni pe care houthi le-au revendicat ulterior.

Purtătorul de cuvânt al armatei grupării a afirmat că operaţiunea a fost totodată ”în cadrul răspunsului la agresiunea Israelului împotriva ţării noastre”.

Houthi, care controlează cele mai populate zone din Yemen, au atacat nave în Marea Roşie în ceea ce ei descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Ei au tras şi rachete către Israel, majoritatea fiind interceptate. Israelul a răspuns cu atacuri în zonele din Yemen controlate de houthi, inclusiv în portul vital Hodeidah.