Un IT-ist a alergat dus-întors pe toată creasta Făgărașului: 166 de km, aproape 46 de ore, cu zece minute de somn / „Mă detașez de toate probleme: lucrurile sunt simple acolo”

Dani Alexandru Cruciat este sibianul care, în urmă cu o lună, a marcat o premieră în munții Făgăraș, parcurgându-le întreaga creastă în alergare, dus-întors. Mai mult, a fost și de unul singur aproape tot timpul. IT-ist de profesie, Dani a început să alerge „ca să merg mai repede pe munte”, scrie Turnul Sfatului.

„E greu de rezumat chiar și pentru cei care aleargă. A fost înfricoșător pentru mine”, își începe Dani Alexandru Cruciat povestea isprăvii de la finele lunii septembrie 2025. O cursă de unul singur, a cărei idee s-a născut ca urmare a tradiției pe care și-a format-o în ultimii ani, și anume ca la final de sezon să alerge „ture mai lungi”.

Acum doi ani, „tura mai lungă” a lui Dani a însemnat participarea la Tor des Géants, considerată una din cele mai dificile competiții din categoria ultra-maratoanelor. Se desfășoară în Alpi, iar Dani a participat la cursa „mai scurtă”, pe un traseu de 140 km și cu o diferență pozitivă de nivel de peste 11.000 de metri (cursă pe care a terminat-o pe locul 16, în 30 de ore și cu 30 de minute de somn). Iar anul trecut, sibianul și-a celebrat finalul sezonului cu o cursă solitară pe creasta Carpaților Meridionali, de la Băile Herculane, la Obârșia Lotrului.

„Îmi place să mă detașez și să fac ture mai lungi. Creasta Făgărașului am mai făcut-o în alergare, dar doar într-un sens. Nu mai aveam chef să merg la niciun concurs și așa am ajuns să ies din zona de confort cu această idee care mi s-a părut înfricoșătoare”, își amintește Dani Alexandru Cruciat momentul în care și-a sădit ideea turei solitare pe toată creasta Făgărașului dus-întors.

Cea mai mare teamă îmi era legată de somn. Acum doi ani, când am participat la Tor des Géants, nu am putut să dorm foarte bine cu câteva săptămâni înainte. Prin urmare, la competiție, asta am greșit, prin faptul că nu am avut un somn de calitate în zilele prealabile. Iar când am intrat în a doua noapte a concursului, a fost prima dată când am experimentat halucinații… sunt niște stări în care nu mai gândești foarte clar, motric nu mai poți pune piciorul exact unde vrei. E greu. Dar acolo competiția e foarte bine organizată, în cele din urmă am reușit să ajung la un refugiu, unde era și un doctor, sub supravegherea căruia am dormit cele 30 de minute. Dar aici, pe creasta Făgărașului, de unde acele condiții? Și de aceea îmi era frică să nu pățesc lucruri de acest gen, că dacă mi se întâmplau pe Custura Sărății (cea mai dificilă porțiune din traseul de creastă al Făgărașului – n.r.)… Și am avut emoții, că tocmai Custura Sărății am trecut-o pe noapte”, povestește Dani.