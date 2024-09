Biden îşi pune o şapcă ”Trump 2024”, o imagine surprinzătoare într-o campanie prezidenţială nebună

Preşedintele american Joe Biden a făcut miercuri un gest pe care mulţi nu şi l-ar fi putut imagina vreodată, şi anume şi-a pus o şapcă roşie cu inscripţia ”Trump 2024”, poate fără să evalueze imediat impactul pe care-l va crea, iar republicanii au exploatat imediat această imagine a preşedintelui Statelor Unite, relatează AFP, citată de News.ro.

Acest moment, pe care liderul american l-a vrut fără îndoială a fi relaxat şi plin de umor, a avut loc într-o cazarmă a pompierilor din Shanksville, un oraş din Pennsylvania, unde s-a prăbuşit zborul United 93, la 11 septembrie 2001.

”Prieteneşte, el i-a oferit o şapcă unui simpatizant al lui Trump, care i-a spus atunci că, în acelaşi spirit, preşedintele trebuie să poarte şapca Trump. El a purtat-o scurt timp”, a încercat să justifice purtătorul de cuvânt.

O înregistrare video – care a ambalat reţelele de socializare – îl surprinde într-adevăr pe Joe Biden zâmbind şi purtând deja o şapcă peste care pune această şapcă Trump care i-a fost întinsă.

🚨BREAKING: Kamala did so bad in last night’s debate, Joe Biden just put on a Trump hat. pic.twitter.com/OzgCRKIbKp

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 11, 2024