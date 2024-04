Biden, autoironii și ironii la adresa lui Trump: ”Joe adormitul e tot în picioare”, ”Candidez împotriva unui copil de şase ani”

Preşedintele american Joe Biden a dat dovadă de autoironie şi şi-a atacat concurentul în alegerile prezidenţiale, Donald Trump, ”un copil de şase ani”, la Dineul anual al corespondenţilor de la Casa Albă, un eveniment care a provocat o manifestaţie împotriva Războiului Israelului în Fâşia Gaza în apropiere, relatează AFP, citat de News.ro.

Numeroşi invitaţi de marcă, jurnalişti sau celebrităţi, au sosit la Hotelul Hilton, în capitala federală, în timp ce aproximativ 100 de manifestanţăi erau adunaţi la intrare.

Unii manifestanţi au strigat sloganuri ca ”Ruşine să vă fie!”.

În interior însă, Războiul din Fâşia Gaza nu a ocupat prim-planul scenei, spre deosebire de ironiile pe tema vârstei lui Joe Biden sau căderile ocazionale pe scările Air Force One, aeronava prezidenţială.

Prezenţa liderului american la această gală anuală face parte dintr-o lungă tradiţie a evenimentului – întreruptă în mandatul predecesorului său Donald Trump – potrivit căreia preşedintele ascultă, cu zâmbetul pe buze, un umorist care pur şi simplu îl spulberă în faţa unei audienţe însmoking şi rochii lungi, iar apoi susţine un discurs împănat cu glume mai mult sau mai puţin reuşite.

Anul acesta, cel care a râs de preşedintele american a fostColin Jost, un scriitor şi actor în emisiunea-far a televiziunii americaneSaturday Night Live, difuzată de NBC.



Colin Jost: “Last time I was in D.C. I left my cocaine in the White House.. Luckily the president was able to put it to good use for his State of the Union..”

*Biden claps*pic.twitter.com/UkhRwsDKFP

— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 28, 2024

Soţia sa, actriţaScarlett Johansson, a fost de asemenea prezentă sâmbătă la dineu.

”JOE ADORMITUL ÎN PICIOARE”

”Aş vrea să semnalez că a trecut de ora 22.00 (5.00, ora României), iar Joe adormitul e tot în picioare, în timp ce Donald Trump şi-a petrecut săptămâna adormind la tribunal în fiecare dimineaţă”, a spus umoristul, o aluzie la procesul de la New York al fostului şef de stat într-un dosar de plăţi disimulate către o fostă actriţă de filme porno.



It’s true, folks.

I’m honored to be in this fight with @KamalaHarris. pic.twitter.com/DLcCfzudAR

— Joe Biden (@JoeBiden) April 28, 2024

Între autoironie şi tachinarea presei, Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, a luat cuvântul pentru a-şi ataca rivalul, în vârstă de 77 de ani, explizând că ”vârsta este singurul lucru pe care-l avem în comun”.



BREAKING: Biden attacks Trump at the White House Correspondents Dinner, says, „I’m a grown man running against a six-year-old.” says, „My vice president actually endorses me,” talks about „Stormy Weather.” WATCH pic.twitter.com/nfJ5ipjQsa

— Simon Ateba (@simonateba) April 28, 2024

Colin Jost et Joe Biden au adoptat un ton mai grav abordând problema atmosferei politice din Statele Unite.

Retorica lui Donald Trump constituie un pericol, potrivit preşedintelui american, mai ales după asaltul de la Capitoliu de la 6 ianuarie 2021, iar ”miza nu poate fi mai mare”, în opinia sa.



„I’m a grown man…running against a six-year-old.”

President Joe Biden jokes about his age and Donald Trump at the 2024 White House Correspondents’ Dinner.

Watch more: https://t.co/81NH5r3hg2 pic.twitter.com/2bD4ZOo9cl

— MSNBC (@MSNBC) April 28, 2024

”Alegerile din 2024 sunt în toi, iar vârsta, da, este un subiect”, a declarat Joe Biden, după care a lansat ”eu sunt un adult care candidează împotriva unui copil de şase ani”.

MANIFESTAŢIE PROPALESTINIANĂ

Departe de râsetele asistenţei care au răsunt în sală, o manifestaţie s-a desfăşurat în faţa hotelului, de unde, de la o fereastră de la ultimul etaj, protestatari au suspendat un steag palestinian de câţiva metri lungime.

Alţii s-au adunat jos, în stradă, cu pancarte şi megafoane.

Dineul de gală a avut loc în timp ce protestul faţă de Războiul din Fâşia Gaza se generalizează în campusurile americane în care au loc arestări cu sutele şi în care sunt desfăşuraţi poliţişti antirevoltă.

Una dintre asociaţiile care au organizat manifestaţia din faţa Hotelului Hilton, Code Pink, a anunţat că vrea vrea ”să oprească” dineul, în semn de protest faţă de ”complicitatea Guvernului Biden în ţintirea şi uciderea unor jurnalişti palestinieni de către armata israeliană”, care a precizat că această acţiune va fi ”neviolentă”.



Here is Biden’s message for the press corps: „I’m sincerely not asking you to take sides, but asking you to rise up to the seriousness of the moment.” pic.twitter.com/9zyShUFbPk

— Brian Stelter (@brianstelter) April 28, 2024

De luni de zile, de fiecare dată când preşedintele american se deplasează, manifestanţi se adună în semn de protest faţă de susţinerea Israelului a celor care-l numesc ”Joe genocidarul” şi care cer o încetare a ostilităţilor în Fâşia Gaza.

Mai mulţi jurnalişti palestinieni le-au cerut, într-o scrisoare deschisă, confraţilor lor americani să boicoteze acest eveniment foarte cunoscut, care este punctul culminant al unei întregi săptămâni de recepţii mondene.

”Aveţi o responsabilitate particulară să le spuneţi adevărul celor puternici şi să susţineţi integritatea jurnalistică. este inacceptabil să rămâi tăcut, de frică sau din motive care ţin de carieră, atunci când jurnalişti din Fâşia Gaza continuă să fie arestaţi, torturaţi şi ucişi pentru că-şi fac treaba”, scriu aproximativ 20 de jurnalişti palestinieni.

Potrivit Comitetului Protecţiei Jurnaliştilor (CPJ), o asociaţie cu sediul la New York, cel puţin 97 de jurnalişti au fost ucişi de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, la 7 octombrie, între Israel şi Hamas – dintre care 92 sunt palestinieni.

Cel puţin alţi 16 jurnalişti au fost răniţi.

Dineul a fost organizat de Asociaţia Corespondenţilor de la Casa Albă.



Joe Biden is having a battle with his food at the White House Correspondents Dinner

pic.twitter.com/gcWozagLxg

— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 28, 2024

Acest eveniment anual este prilejul îmnânării unor premii şi acordării unor burse unor studenţi la jurnalism.

Anul trecut, 2.600 de invitaţi au asistat la eveniment.