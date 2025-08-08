G4Media.ro
Bernadette Szocs, victorie remarcabilă în fața lui Ying Han și pătrunde în…

Bernadette Szocs / Sursa foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bernadette Szocs, victorie remarcabilă în fața lui Ying Han și pătrunde în primele 16 jucătoare la WTT Champions Yokohama 2025

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs (locul 16 mondial) a pătruns în primele 16 jucătoare la WTT Champions Yokohama 2025, vineri, după ce a trecut de sportiva germană Ying Han (locul 30 mondial).

Tricolora, vicecampioana europeană en-tire, a obținut o victorie remarcabilă în fața lui Han, campioana en-titre de la Top 16 Europa, scor 3-1.

Deși a pierdut primul set (5-11), Bernadette Szocs s-a redresat și a dominat următoarele trei seturi, demonstrând o concentrare aparte în seturile adjudecate, 11-7, 11-9, 11-6.

Cu această victorie, Bernadette continuă parcursul la competiția din Japonia, iar în runda următoare o va întâlni pe Kuai Man (China, locul 4 mondial), sâmbătă, de la 12:05.

România a trimis două reprezentante la WTT Champions Yokohama 2025: pe Bernadette Szocs și pe Elizabeta Samara. Cea din urmă a pierdut ieri în debut, în fața canadiencei Mo Zhang, scor final 1-3.

Competiția este programată în Japonia, între 7-11 august, cu doar 32 de sportive și 32 de sportivi la start.

Evenimentul face parte din circuitul WTT Champions Series, care reunește cei mai buni jucători din lume, în Yokohama BUNTAI, în cadrul probei de simplu.

