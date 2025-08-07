G4Media.ro
Tenis de masă: Elizabeta Samara, debut cu înfrângere la WTT Champions Yokohama…

Elizabeta Samara / Sursa foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia
Elizabeta Samara / Sursa foto: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Tenis de masă: Elizabeta Samara, debut cu înfrângere la WTT Champions Yokohama 2025

Jucătoarea română de tenis Elizabeta Samara (locul 32 mondial) a debutat, joi, la WTT Champions Yokohama 2025, însă a fost învinsă de sportiva canadiană Mo Zhang (locul 50 mondial).

Elizabeta a condus cu 7-0 primul set, dar nu a reușit să mențină ritmul, iar adversara a întors scorul și s-a impus în acel set. Tricolora a revenit în joc în setul al treilea, dar finalul i-a aparținut canadiencei, duelul terminându-se cu scorul final de 1-3 (8-11, 6-11, 11-8, 2-11).

Bernadette Szocs intră și ea în competiție vineri, de la ora 11:30, într-o confruntare cu jucătoarea germană Ying Han de pe tabloul principal al turneului din Japonia.

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara sunt singurele românce prezente la WTT Champions Yokohama 2025.

Competiția este programată în Japonia, între 7-11 august, cu doar 32 de sportive și 32 de sportivi la start.

Evenimentul face parte din circuitul WTT Champions Series, care reunește cei mai buni jucători din lume, în Yokohama BUNTAI, în cadrul probei de simplu.

