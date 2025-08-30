Beijingul susţine rolul ONU în menţinerea unui multilateralism real, i-a transmis preşedintele Xi Jinping şefului ONU

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis sâmbătă secretarului general al ONU Antonio Guterres că Beijingul susţine rolul central jucat de Naţiunile Unite în afacerile internaţionale şi în menţinerea unui ”multilateralism real”, transmit Reuters şi Xinhua, transmite Agerpres.

China va rămâne un partener de încredere al ONU, a adăugat liderul chinez.

De partea sa, Antonio Guterres a spus că rolul Chinei de pilon al sistemului multilateral global este extrem de important.

Cei doi au discutat la Tianjin (nord-estul Chinei), unde duminică începe summitul anual al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS).

La reuniunea la nivel înalt vor fi prezenţi 20 de şefi de stat sau de guvern, precum şi reprezentanţi ai mai multor organizaţii internaţionale sau regionale, printre care preşedinţii rus, iranian şi turc, Vladimir Putin, Massoud Pezeshkian şi Recep Tayyip Erdogan, şi premierul indian Narendra Modi.

OCS reuneşte zece state membre şi 16 ţări partenere sau cu statut de observator şi reprezintă aproape jumătate din populaţia mondială şi o parte importantă a PIB global.