G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Beijingul susţine rolul ONU în menţinerea unui multilateralism real, i-a transmis preşedintele…

Sursa foto: Photo 88527184 © Eleftherios Damianidis | Dreamstime.com

Beijingul susţine rolul ONU în menţinerea unui multilateralism real, i-a transmis preşedintele Xi Jinping şefului ONU

Articole30 Aug 0 comentarii

Preşedintele chinez Xi Jinping i-a transmis sâmbătă secretarului general al ONU Antonio Guterres că Beijingul susţine rolul central jucat de Naţiunile Unite în afacerile internaţionale şi în menţinerea unui ”multilateralism real”, transmit Reuters şi Xinhua, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

China va rămâne un partener de încredere al ONU, a adăugat liderul chinez.

De partea sa, Antonio Guterres a spus că rolul Chinei de pilon al sistemului multilateral global este extrem de important.

Cei doi au discutat la Tianjin (nord-estul Chinei), unde duminică începe summitul anual al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS).

La reuniunea la nivel înalt vor fi prezenţi 20 de şefi de stat sau de guvern, precum şi reprezentanţi ai mai multor organizaţii internaţionale sau regionale, printre care preşedinţii rus, iranian şi turc, Vladimir Putin, Massoud Pezeshkian şi Recep Tayyip Erdogan, şi premierul indian Narendra Modi.

OCS reuneşte zece state membre şi 16 ţări partenere sau cu statut de observator şi reprezintă aproape jumătate din populaţia mondială şi o parte importantă a PIB global.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sfidând Occidentul, Xi Jinping va defila alături de liderii celor mai sancționate țări din lume, la o grandioasă paradă militară organozată la Beijing

Articole30 Aug • 545 vizualizări
0 comentarii

Trump taie din nou 4,9 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. Democraţii i se opun. Risc al unui „shutdown” în septembrie

Articole30 Aug • 589 vizualizări
0 comentarii

Autoritatea Palestiniană cere Washingtonului să „revină asupra deciziei” de a nu acorda vize delegaţiei palestinien pentru ONU

Articole29 Aug • 329 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.