BDO România își consolidează echipa de Audit cu doi noi parteneri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

BDO România anunță promovarea lui Lucian Dumitru și a lui Bogdan Nistorescu în funcția de Partener în cadrul liniei de business Audit & Assurance din birourile București, respectiv Cluj marcând un pas important în consolidarea echipei și dezvoltarea practicii de audit atât la nivel local, cât și național.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Promovările lui Lucian și Bogdan reflectă încrederea noastră în expertiza, tenacitatea și abilitățile lor profesionale, dar și în capacitatea de a forma și dezvolta echipe solide în cadrul BDO România. Sunt convins că vor contribui activ la creșterea și consolidarea practicii noastre de audit, menținând aceleași standarde ridicate de calitate și integritate profesională.” – Cristian Iliescu, Managing Partner BDO România

Lucian Dumitru, Partener Audit & Assurance BDO București are 14 ani de experiență în audit financiar, coordonând misiuni complexe pentru entități locale și internaționale din industrii diverse: producție, construcții, servicii financiare și comerț. Membru ASPAAS, CAFR și ACCA, acesta este recunoscut pentru rigoarea profesională, gândirea critică, abilitățile cu privire la automatizarea și optimizarea proceselor de lucru și implicarea activă în dezvoltarea echipelor de audit.

„Văd viitorul profesiei ca pe un echilibru între puterea inteligenței artificiale și înțelepciunea colectivă a echipelor noastre. Tehnologia devine un catalizator al judecății profesionale, iar contactul uman rămâne sursa încrederii, a învățării și a excelenței”, declară Lucian Dumitru.

Bogdan Nistorescu, Partener Audit & Assurance BDO Cluj, are 20 de ani de experiență vastă în domenii precum: audit, audit intern și consultanță de business. Membru CAFR, CECCAR și CCF, Bogdan a coordonat auditul situațiilor financiare statutare, proiecte de consultanță pentru M&A, optimizarea proceselor și implementarea sistemelor de control intern pentru clienți din industrii precum: energie, automotive și pharma. Implicarea lui Bogdan în crearea unui mediu de lucru coerent și eficient a ajutat la dezvoltarea unei echipe locale solide și stabile.

„Am avut privilegiul de a construi o echipă performantă și sunt entuziasmat de oportunitățile viitoare pe care le voi aborda cu claritate, autenticitate și profesionalism, valori care mă ghidează în construirea de relații și rezultate durabile”, declară Bogdan Nistorescu.

Prin aceste promovări, BDO România își reafirmă angajamentul față de excelență, dezvoltarea continuă a echipelor și furnizarea de servicii de audit de cea mai înaltă calitate, adaptate nevoilor clienților noștri si răspunzând cerințelor actuale ale pieței în domenii precum digitalizare, sustenabilitate si guvernanță corporativă.

Despre BDO RomâniaBDO România, activă pe piața locală din 1992, este una dintre principalele firme de audit și consultanță din țară, cu peste 250 de specialiști și birouri în București, Cluj și Timișoara. Parte a rețelei globale BDO, fondată în 1963 și prezentă în 166 de țări prin 1.800 de birouri, BDO România combină expertiza locală cu resursele extinse ale rețelei internaționale, oferind soluții personalizate și inovative companiilor din toate sectoarele economice.