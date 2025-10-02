Bătrân cu afecţiuni psihice din Vrancea, salvat de trupele de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale după ce s-a baricadat într-o cameră a locuinţei, cu două cuţite, ameninţând că dă foc unei butelii de gaz

Un bărbat de 84 de ani din judeţul Vrancea, cunoscut cu afecţiuni psihice, a fost salvat printr-o intervenţie a trupelor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, după ce s-a baricadat într-o cameră a locuinţei, cu două cuţite, şi a ameninţat că dă foc unei butelii de gaz, transmite News.ro.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a anunţat, joi, că dispeceratul instituţiei a fost sesizat, miercuri seară, printr-un apel la 112, că un bărbat de 84 de ani, din comuna Tănăsoaia, cunoscut cu afecţiuni psihice, s-ar fi baricadat într-o cameră a locuinţei, având două cuţite, şi ameninţa că va incendia butelia de gaz şi va recurge la acte de violenţă în cazul în care cineva ar încerca să intre.

”Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul iminent la adresa vieţii şi integrităţii atât a bărbatului, cât şi a celor din apropiere, la faţa locului au fost direcţionate, în regim de urgenţă, echipaje de poliţie din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Adjud, grupa de intervenţie din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, un echipaj ISU Vrancea, precum şi un echipaj medical. Intervenţia a fost coordonată cu atenţie şi a presupus o etapă de negociere şi dialog, în încercarea de a calma persoana şi de a o determina să renunţe la gesturile de autovătămare. Specialiştii Serviciului pentru Acţiuni Speciale au utilizat tactici specifice pentru a menţine contactul verbal şi pentru a câştiga încrederea bărbatului, reducând treptat tensiunea situaţiei”, a arătat sursa citată.

După mai bine de o oră de negocieri, echipa Serviciului pentru Acţiuni Speciale a intrat în încăpere, într-un moment favorabil, şi reuşind să-l salveze pe bărbat, fără ca acesta sau alte persoane să fie răniţi.

Bărbatul a fost, ulterior, preluat de echipajul medical şi transportat la spital pentru evaluare şi îngrijiri de specialitate.