Bătaie în trafic, pe un mare bulevard din Ploieşti / Circulaţia a fost blocată pe un sens de mers / Când a ajuns Poliţia, persoanele implicate plecaseră

Mai multe persoane s-au luat la bătaie pe una dintre principalele artere rutiere din Ploieşti, cele două benzi ale unui sens de mers fiind complet blocate de maşinile oprite şi de persoanele care s-au dat jos din autoturisme, manifestându-se violent. Când Poliţia a ajuns acolo, acestea plecaseră. Oficialii Inspectoratului de Poliţe Judeţean (IPJ) Prahova anunţă că fac cercetări pentru identificarea celor implicaţi, transmite News.ro.

Incidentele violente au avut loc luni seară, pe Bulevardul Bucureşti din Ploieşti, artera rutieră pe care se intră în municipiu dinspre Capitală.

Imagini surprinse de martori arată cum mai multe maşini sunt oprite pe carosabil, din ele coboară mai mulţi bărbaţi care se iau la bătaie, blocând circulaţia.

Oficialii IPJ Prahova au transmis că, în urma unui apel la 112, poliţiştii de la secţia 4 Ploieşti au intervenit, însă cei care au luat parte la altercaţie plecaseră deja.

”Din primele verificări efectuate la faţa locului şi din coroborarea datelor disponibile până în prezent, s-a conturat ipoteza rezonabilă potrivit căreia, pe fondul unor neînţelegeri survenite în trafic, între mai mulţi conducători auto şi pasageri s-ar fi declanşat un conflict spontan, participanţii coborând din autoturisme şi recurgând la acte de agresiune fizică reciprocă”, a informat sursa citată.

Potrivit IPJ Prahova, nu au fost depuse plângeri ori sesizări directe de către persoanele implicate, dar poliţiştii prahoveni au procedat, din oficiu, la declanşarea formalităţilor legale, urmărind identificarea tuturor participanţilor şi stabilirea răspunderii juridice a fiecăruia.

”Poliţiştii prahoveni au acţionat din oficiu şi au dispus întocmirea unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În cadrul acestuia, se derulează activităţi investigative menite să conducă la identificarea participanţilor, stabilirea împrejurărilor concrete ale faptei, precum şi la individualizarea răspunderii penale a fiecăruia. Totodată, se urmăreşte administrarea completă a mijloacelor de probă, în scopul conturării unei imagini obiective asupra situaţiei de fapt şi de drept, astfel încât să poată fi dispuse măsurile legale corespunzătoare”, a precizat instituţia.