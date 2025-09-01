G4Media.ro
Bărbatul din Dolj evadat din arest la domiciliu a fost prins în…

Sursa foto: cititor G4Media

Bărbatul din Dolj evadat din arest la domiciliu a fost prins în Craiova

Articole1 Sep 0 comentarii

Poliţiştii din Dolj au reuşit prinderea bărbatului care a evadat după ce a plecat din locuinţa unde era arestat la domiciliu. El a fost găsit în Craiova, transmite News.ro.

”În după-amiaza acestei zile, în urma activităţilor specifice desfăşurate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, bărbatul a fost depistat pe raza municipiului Craiova. Bărbatul aflat sub măsura arestului la domiciliu i-a fost montat un nou dispozitiv electronic pentru monitorizare. Totodată, cel în cauză a fost prezentat instanţei de judecată, urmând a fi dispuse măsuri în consecinţă”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de evadare şi distrugere.

Poliţiştii din cadrul Biroului Supravegheri Judiciare au fost sesizaţi, duminică, în jurul orei 22.15, că Eduard Cătălin Tică, în vârstă de 34 de ani, aflat în arest la domiciliu, a părăsit imobilul din Craiova în care executa această măsură, iar dispozitivul electronic de supraveghere indica faptul că bărbatul se află pe o altă stradă din municipiu.

În zona respectivă s-a deplasat un echipaj din cadrul Secţiei 5, dar bărbatul nu a mai fost găsit.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

