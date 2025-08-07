Balonul de Aur feminin 2025: Care sunt cele 30 de fotbaliste nominalizate / Lista completă pentru Trofeul Yashin al portarilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lista jucătoarelor nominalizate pentru Balonul de Aur feminin 2025 a fost anunțată joi, iar tensiunea este maximă după ce câștigătoarea ultimelor două ediții Aitana Bonmati (Barcelona) a pierdut finala EURO 2025 împotriva Angliei, iar clubul la care activează a cedat în finala Ligii Campionilor în fața tunarelor de la Arsenal.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fotbaliste ale Angliei, campioana Europei, ale londonezelor de la Arsenal, câștigătoare de Liga Campionilor, și jucătoare ale Barcelonei, care a dominat fotbalul feminin în ultima perioadă, sunt prezente proeminent pe lista nominalizărilor pentru Balonul de Aur feminin.

Lista completă: Sandy Baltimore (Franța) – Chelsea; Barbra Banda (Zambia) – Orlando Pride; Aitana Bonmati (Spania) – FC Barcelona; Lucy Bronze (Anglia) – Chelsea; Klara Bühl (Germania) – Bayern Munchen; Mariona Caldentey (Spania) – Arsenal; Sofia Cantore (Italia) – Washington Spirit; Steph Catley (Australia) – Arsenal; Temwa Chawinga (Malawi) – Kansas City Current; Melchie Dumornay (Haiti) – OL Lyonnes; Emily Fox (SUA) – Arsenal; Cristiana Girelli (Italia) – Juventus Torino; Esther Gonzalez (Spania) – Gotham FC; Caroline Graham Hansen (Norvegia) – FC Barcelona; Patri Guijarro (Spania) – FC Barcelona; Amanda Gutierres (Brazilia) – Palmeiras; Hannah Hampton (Anglia) – Chelsea; Pernille Harder (Danemarca) – Bayern Munchen; Lindsey Horan (SUA) – OL Lyonnes; Chloe Kelly (Anglia) – Arsenal; Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia) – Arsenal; Marta (Brazilia) – Orlando Pride; Clara Mateo (Franța) – Paris FC; Ewa Pajor (Polonia) – FC Barcelona; Claudia Pina (Spania) – FC Barcelona; Alexia Putellas (Spania) – FC Barcelona; Alessia Russo (Anglia) – Arsenal; Johanna Rytting Kaneryd (Suedia) – Chelsea; Caroline Weir (Scoția) – Real Madrid; Leah Williamson (Anglia) – Arsenal.

De asemenea, pe lista nominalizărilor pentru Trofeul Yashin la feminin se află cinci fotbaliste:

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spania, FC Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC şi Brighton)

Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal).

Cei zece nominalizaţi la Trofeul Yashin

France Football a dezvăluit joi lista celor 10 candidaţi şi a celor 5 candidate la Trofeul Yashin masculin şi feminin, destinat să recompenseze cel mai bun portar şi cea mai bună portăriţă din sezonul 2024-2025, notează News.ro.

La masculin, Emiliano Martinez este candidat la propria sa succesiune, el fiind câştigătorul acestui titlu în ultimii doi ani. Mare favorit după un sezon strălucit cu PSG (patru titluri, printre care Liga Campionilor şi o finală în Cupa Mondială a Cluburilor), Gianluigi Donnarumma este, fără surprize, de asemenea nominalizat.

Un alt jucător francez figurează printre cei 10 portari selectaţi de France Football: Lucas Chevalier, de la Lille. Thibaut Courtois este şi el nominalizat, dar nu şi Mike Maignan, care anul trecut s-a clasat pe locul cinci.

Lista portarilor: