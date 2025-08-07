Cei 30 de fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur 2025 – Nouă jucători de la PSG și niciun fost câștigător

Lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur 2025, care va fi decernat pe 22 septembrie, celebrează sezonul magnific al echipei PSG, care egalează recordul deținut de Real Madrid din 2018 cu nouă jucători nominalizați. Cum niciun fost laureat nu se află pe listă, câștigătorul va fi, la fel ca în 2024, o premieră.

Câștigători autoritari și impresionanți ai Ligii Campionilor împotriva echipei Inter Milano (5-0) și, mai clasic, ai titlului în Ligue 1, ai Cupei Franței și ai Supercupei Franței, jucătorii parizieni, învinși doar în finala noii Cupe Mondiale a Cluburilor de Chelsea (0-3), sunt în număr de nouă, aproape o treime din listă. Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha: lista include atacanți, mijlocași, apărători și un portar.

Alături de cei nouă ai Parisului se mai numără staruri din cele mai puternice ligi europene, care s-au remarcat de-a lungul sezonului 2024/2025 și care sunt pentru prima dată nominalizați la cel mai râvnit trofeu individual.

Cei 30 de jucători nominalizați

Vocile din fotbal aduc în discuție cel mai des în problema legată de cine va câștiga Balonul de Aur 2025 numele lui Ousmane Dembele, Lamine Yamal și Raphinha. Totuși, pe lângă cele trei nume extrem de mediatizate, se mai află pe lista nominalizărilor încă 27. Iată lista completă și detaliată a jucătorilor, furnizată de L’Equipe:

Jude Bellingham

Naționalitate: Anglia

Vârstă: 22 de ani

Poziție: Mijlocaș ofensiv

Club: Real Madrid

Sezon 2024-2025: 66 de meciuri, 16 goluri, 17 pase decisive, 15 cartonașe galbene, 2 cartonașe roșii.

Palmares: Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A treia (Cea mai bună clasare: locul 3 în 2024).

Ousmane Dembélé

Naționalitate: Franța

Vârstă: 28 de ani

Poziție: Atacant

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 60 de meciuri, 37 de goluri, 15 pase decisive, 5 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.

Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Gianluigi Donnarumma

Naționalitate: Italia

Vârstă: 26 de ani

Poziție: Portar

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 55 de meciuri, 55 de goluri primite, 18 meciuri fără gol primit (clean sheets), 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 10 în 2021).

Désiré Doué

Naționalitate: Franța

Vârstă: 20 de ani

Poziție: Atacant

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 67 de meciuri, 17 goluri, 17 pase decisive, 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Denzel Dumfries

Naționalitate: Țările de Jos

Vârstă: 29 de ani

Poziție: Fundaș lateral

Club: Inter Milano

Sezon 2024-2025: 54 de meciuri, 15 goluri, 7 pase decisive, 9 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Niciunul.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Serhou Guirassy

Naționalitate: Guineea

Vârstă: 29 de ani

Poziție: Atacant

Club: Borussia Dortmund

Sezon 2024-2025: 56 de meciuri, 44 de goluri, 6 pase decisive, 8 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Niciunul.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Viktor Gyökeres

Naționalitate: Suedia

Vârstă: 27 de ani

Poziție: Atacant

Cluburi: Sporting Portugal, Arsenal (din iulie 2025).

Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 63 de goluri, 17 pase decisive, 6 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Portugaliei, Cupa Portugaliei.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Erling Haaland

Naționalitate: Norvegia

Vârstă: 25 de ani

Poziție: Atacant

Club: Manchester City

Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 45 de goluri, 6 pase decisive, 2 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Niciunul.

Nominalizări la Balonul de Aur: A cincea (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2023).

Achraf Hakimi

Naționalitate: Maroc

Vârstă: 26 de ani

Poziție: Fundaș lateral

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 63 de meciuri, 13 goluri, 15 pase decisive, 10 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Harry Kane

Naționalitate: Anglia

Vârstă: 32 de ani

Poziție: Atacant

Club: Bayern München

Sezon 2024-2025: 60 de meciuri, 48 de goluri, 12 pase decisive, 8 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Germaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A șaptea (Cea mai bună clasare: locul 10 în 2017, 2018 și 2024).

Khvitcha Kvaratskhelia

Naționalitate: Georgia

Vârstă: 24 de ani

Poziție: Atacant

Cluburi: Napoli, apoi PSG.

Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 15 goluri, 12 pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Italiei, Campionatul Franței, Cupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 17 în 2023).

Robert Lewandowski

Naționalitate: Polonia

Vârstă: 36 de ani

Poziție: Atacant

Club: FC Barcelona

Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 44 de goluri, 5 pase decisive, 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A noua (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2021).

Alexis Mac Allister

Naționalitate: Argentina

Vârstă: 26 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: Liverpool

Sezon 2024-2025: 56 de meciuri, 9 goluri, 6 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Angliei.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Lautaro Martinez

Naționalitate: Argentina

Vârstă: 27 de ani

Poziție: Atacant

Club: Inter Milano

Sezon 2024-2025: 59 de meciuri, 27 de goluri, 4 pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Niciunul.

Nominalizări la Balonul de Aur: A patra (Cea mai bună clasare: locul 7 în 2024).

Kylian Mbappé

Naționalitate: Franța

Vârstă: 26 de ani

Poziție: Atacant

Club: Real Madrid

Sezon 2024-2025: 65 de meciuri, 46 de goluri, 7 pase decisive, 6 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.

Palmares: Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A opta (Cea mai bună clasare: locul 3 în 2023).

Scott McTominay

Naționalitate: Scoția

Vârstă: 28 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: Napoli

Sezon 2024-2025: 48 de meciuri, 16 goluri, 4 pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Italiei.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Nuno Mendes

Naționalitate: Portugalia

Vârstă: 23 de ani

Poziție: Fundaș lateral

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 63 de meciuri, 6 goluri, 13 pase decisive, 10 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Națiunilor, Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Joao Neves

Naționalitate: Portugalia

Vârstă: 20 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 66 de meciuri, 7 goluri, 9 pase decisive, 7 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.

Palmares: Liga Națiunilor, Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Michael Olise

Naționalitate: Franța

Vârstă: 23 de ani

Poziție: Mijlocaș ofensiv, atacant

Club: Bayern München

Sezon 2024-2025: 63 de meciuri, 22 de goluri, 21 de pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Germaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Cole Palmer

Naționalitate: Anglia

Vârstă: 23 de ani

Poziție: Mijlocaș ofensiv

Club: Chelsea

Sezon 2024-2025: 55 de meciuri, 18 goluri, 13 pase decisive, 9 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Cupa Mondială a Cluburilor, Liga Conferințelor.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 25 în 2024).

Pedri

Naționalitate: Spania

Vârstă: 22 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: FC Barcelona

Sezon 2024-2025: 69 de meciuri, 7 goluri, 10 pase decisive, 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 24 în 2021).

Raphinha

Naționalitate: Brazilia

Vârstă: 28 de ani

Poziție: Atacant

Club: FC Barcelona

Sezon 2024-2025: 64 de meciuri, 38 de goluri, 24 de pase decisive, 9 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Declan Rice

Naționalitate: Anglia

Vârstă: 26 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: Arsenal

Sezon 2024-2025: 60 de meciuri, 11 goluri, 13 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.

Palmares: Niciunul.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 26 în 2024).

Fabian Ruiz

Naționalitate: Spania

Vârstă: 29 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 71 de meciuri, 10 goluri, 12 pase decisive, 5 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.

Mohamed Salah

Naționalitate: Egipt

Vârstă: 33 de ani

Poziție: Atacant

Club: Liverpool

Sezon 2024-2025: 57 de meciuri, 37 de goluri, 24 de pase decisive, 1 cartonaș galben, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Angliei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A șasea (Cea mai bună clasare: locul 5 în 2022).

Virgil Van Dijk

Naționalitate: Țările de Jos

Vârstă: 34 de ani

Poziție: Fundaș central

Club: Liverpool

Sezon 2024-2025: 57 de meciuri, 6 goluri, 1 pasă decisivă, 10 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.

Palmares: Campionatul Angliei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A treia (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2019).

Vinicius Junior

Naționalitate: Brazilia

Vârstă: 25 de ani

Poziție: Atacant

Club: Real Madrid

Sezon 2024-2025: 66 de meciuri, 24 de goluri, 16 pase decisive, 17 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.

Palmares: Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A patra (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2024).

Vitinha

Naționalitate: Portugalia

Vârstă: 25 de ani

Poziție: Mijlocaș

Club: PSG

Sezon 2024-2025: 65 de meciuri, 8 goluri, 8 pase decisive, 2 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Liga Națiunilor, Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 27 în 2024).

Florian Wirtz

Naționalitate: Germania

Vârstă: 22 de ani

Poziție: Mijlocaș ofensiv

Cluburi: Bayer Leverkusen, Liverpool (din iunie 2025).

Sezon 2024-2025: 53 de meciuri, 20 de goluri, 17 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Supercupa Germaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 12 în 2024).

Lamine Yamal

Naționalitate: Spania

Vârstă: 18 ani

Poziție: Atacant

Club: FC Barcelona

Sezon 2024-2025: 62 de meciuri, 21 de goluri, 22 de pase decisive, 5 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.

Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.

Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 8 în 2024).