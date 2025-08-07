Cei 30 de fotbaliști nominalizați pentru Balonul de Aur 2025 – Nouă jucători de la PSG și niciun fost câștigător
Lista celor 30 de nominalizați la Balonul de Aur 2025, care va fi decernat pe 22 septembrie, celebrează sezonul magnific al echipei PSG, care egalează recordul deținut de Real Madrid din 2018 cu nouă jucători nominalizați. Cum niciun fost laureat nu se află pe listă, câștigătorul va fi, la fel ca în 2024, o premieră.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Câștigători autoritari și impresionanți ai Ligii Campionilor împotriva echipei Inter Milano (5-0) și, mai clasic, ai titlului în Ligue 1, ai Cupei Franței și ai Supercupei Franței, jucătorii parizieni, învinși doar în finala noii Cupe Mondiale a Cluburilor de Chelsea (0-3), sunt în număr de nouă, aproape o treime din listă. Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Vitinha: lista include atacanți, mijlocași, apărători și un portar.
Alături de cei nouă ai Parisului se mai numără staruri din cele mai puternice ligi europene, care s-au remarcat de-a lungul sezonului 2024/2025 și care sunt pentru prima dată nominalizați la cel mai râvnit trofeu individual.
Cei 30 de jucători nominalizați
Vocile din fotbal aduc în discuție cel mai des în problema legată de cine va câștiga Balonul de Aur 2025 numele lui Ousmane Dembele, Lamine Yamal și Raphinha. Totuși, pe lângă cele trei nume extrem de mediatizate, se mai află pe lista nominalizărilor încă 27. Iată lista completă și detaliată a jucătorilor, furnizată de L’Equipe:
Jude Bellingham
- Naționalitate: Anglia
- Vârstă: 22 de ani
- Poziție: Mijlocaș ofensiv
- Club: Real Madrid
- Sezon 2024-2025: 66 de meciuri, 16 goluri, 17 pase decisive, 15 cartonașe galbene, 2 cartonașe roșii.
- Palmares: Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A treia (Cea mai bună clasare: locul 3 în 2024).
Ousmane Dembélé
- Naționalitate: Franța
- Vârstă: 28 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 60 de meciuri, 37 de goluri, 15 pase decisive, 5 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.
- Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Gianluigi Donnarumma
- Naționalitate: Italia
- Vârstă: 26 de ani
- Poziție: Portar
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 55 de meciuri, 55 de goluri primite, 18 meciuri fără gol primit (clean sheets), 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 10 în 2021).
Désiré Doué
- Naționalitate: Franța
- Vârstă: 20 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 67 de meciuri, 17 goluri, 17 pase decisive, 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Denzel Dumfries
- Naționalitate: Țările de Jos
- Vârstă: 29 de ani
- Poziție: Fundaș lateral
- Club: Inter Milano
- Sezon 2024-2025: 54 de meciuri, 15 goluri, 7 pase decisive, 9 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Niciunul.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Serhou Guirassy
- Naționalitate: Guineea
- Vârstă: 29 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Borussia Dortmund
- Sezon 2024-2025: 56 de meciuri, 44 de goluri, 6 pase decisive, 8 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Niciunul.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Viktor Gyökeres
- Naționalitate: Suedia
- Vârstă: 27 de ani
- Poziție: Atacant
- Cluburi: Sporting Portugal, Arsenal (din iulie 2025).
- Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 63 de goluri, 17 pase decisive, 6 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Portugaliei, Cupa Portugaliei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Erling Haaland
- Naționalitate: Norvegia
- Vârstă: 25 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Manchester City
- Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 45 de goluri, 6 pase decisive, 2 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Niciunul.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A cincea (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2023).
Achraf Hakimi
- Naționalitate: Maroc
- Vârstă: 26 de ani
- Poziție: Fundaș lateral
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 63 de meciuri, 13 goluri, 15 pase decisive, 10 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Harry Kane
- Naționalitate: Anglia
- Vârstă: 32 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Bayern München
- Sezon 2024-2025: 60 de meciuri, 48 de goluri, 12 pase decisive, 8 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Germaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A șaptea (Cea mai bună clasare: locul 10 în 2017, 2018 și 2024).
Khvitcha Kvaratskhelia
- Naționalitate: Georgia
- Vârstă: 24 de ani
- Poziție: Atacant
- Cluburi: Napoli, apoi PSG.
- Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 15 goluri, 12 pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Italiei, Campionatul Franței, Cupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 17 în 2023).
Robert Lewandowski
- Naționalitate: Polonia
- Vârstă: 36 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: FC Barcelona
- Sezon 2024-2025: 58 de meciuri, 44 de goluri, 5 pase decisive, 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A noua (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2021).
Alexis Mac Allister
- Naționalitate: Argentina
- Vârstă: 26 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: Liverpool
- Sezon 2024-2025: 56 de meciuri, 9 goluri, 6 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Angliei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Lautaro Martinez
- Naționalitate: Argentina
- Vârstă: 27 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Inter Milano
- Sezon 2024-2025: 59 de meciuri, 27 de goluri, 4 pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Niciunul.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A patra (Cea mai bună clasare: locul 7 în 2024).
Kylian Mbappé
- Naționalitate: Franța
- Vârstă: 26 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Real Madrid
- Sezon 2024-2025: 65 de meciuri, 46 de goluri, 7 pase decisive, 6 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.
- Palmares: Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A opta (Cea mai bună clasare: locul 3 în 2023).
Scott McTominay
- Naționalitate: Scoția
- Vârstă: 28 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: Napoli
- Sezon 2024-2025: 48 de meciuri, 16 goluri, 4 pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Italiei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Nuno Mendes
- Naționalitate: Portugalia
- Vârstă: 23 de ani
- Poziție: Fundaș lateral
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 63 de meciuri, 6 goluri, 13 pase decisive, 10 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Națiunilor, Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Joao Neves
- Naționalitate: Portugalia
- Vârstă: 20 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 66 de meciuri, 7 goluri, 9 pase decisive, 7 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.
- Palmares: Liga Națiunilor, Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Michael Olise
- Naționalitate: Franța
- Vârstă: 23 de ani
- Poziție: Mijlocaș ofensiv, atacant
- Club: Bayern München
- Sezon 2024-2025: 63 de meciuri, 22 de goluri, 21 de pase decisive, 4 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Germaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Cole Palmer
- Naționalitate: Anglia
- Vârstă: 23 de ani
- Poziție: Mijlocaș ofensiv
- Club: Chelsea
- Sezon 2024-2025: 55 de meciuri, 18 goluri, 13 pase decisive, 9 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Cupa Mondială a Cluburilor, Liga Conferințelor.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 25 în 2024).
Pedri
- Naționalitate: Spania
- Vârstă: 22 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: FC Barcelona
- Sezon 2024-2025: 69 de meciuri, 7 goluri, 10 pase decisive, 3 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 24 în 2021).
Raphinha
- Naționalitate: Brazilia
- Vârstă: 28 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: FC Barcelona
- Sezon 2024-2025: 64 de meciuri, 38 de goluri, 24 de pase decisive, 9 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Declan Rice
- Naționalitate: Anglia
- Vârstă: 26 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: Arsenal
- Sezon 2024-2025: 60 de meciuri, 11 goluri, 13 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.
- Palmares: Niciunul.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 26 în 2024).
Fabian Ruiz
- Naționalitate: Spania
- Vârstă: 29 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 71 de meciuri, 10 goluri, 12 pase decisive, 5 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: Prima.
Mohamed Salah
- Naționalitate: Egipt
- Vârstă: 33 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Liverpool
- Sezon 2024-2025: 57 de meciuri, 37 de goluri, 24 de pase decisive, 1 cartonaș galben, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Angliei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A șasea (Cea mai bună clasare: locul 5 în 2022).
Virgil Van Dijk
- Naționalitate: Țările de Jos
- Vârstă: 34 de ani
- Poziție: Fundaș central
- Club: Liverpool
- Sezon 2024-2025: 57 de meciuri, 6 goluri, 1 pasă decisivă, 10 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.
- Palmares: Campionatul Angliei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A treia (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2019).
Vinicius Junior
- Naționalitate: Brazilia
- Vârstă: 25 de ani
- Poziție: Atacant
- Club: Real Madrid
- Sezon 2024-2025: 66 de meciuri, 24 de goluri, 16 pase decisive, 17 cartonașe galbene, 1 cartonaș roșu.
- Palmares: Cupa Intercontinentală, Supercupa Europei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A patra (Cea mai bună clasare: locul 2 în 2024).
Vitinha
- Naționalitate: Portugalia
- Vârstă: 25 de ani
- Poziție: Mijlocaș
- Club: PSG
- Sezon 2024-2025: 65 de meciuri, 8 goluri, 8 pase decisive, 2 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Liga Națiunilor, Liga Campionilor, Campionatul Franței, Cupa Franței, Supercupa Franței.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 27 în 2024).
Florian Wirtz
- Naționalitate: Germania
- Vârstă: 22 de ani
- Poziție: Mijlocaș ofensiv
- Cluburi: Bayer Leverkusen, Liverpool (din iunie 2025).
- Sezon 2024-2025: 53 de meciuri, 20 de goluri, 17 pase decisive, 11 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Supercupa Germaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 12 în 2024).
Lamine Yamal
- Naționalitate: Spania
- Vârstă: 18 ani
- Poziție: Atacant
- Club: FC Barcelona
- Sezon 2024-2025: 62 de meciuri, 21 de goluri, 22 de pase decisive, 5 cartonașe galbene, 0 cartonașe roșii.
- Palmares: Campionatul Spaniei, Cupa Regelui, Supercupa Spaniei.
- Nominalizări la Balonul de Aur: A doua (Cea mai bună clasare: locul 8 în 2024).
Who’s gonna win the Ballon d’Or? 🤩
Official 𝟑𝟎 𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐞𝐞𝐬 have been unveiled today, ready for September 22 in Paris with the announcement! 🌕 pic.twitter.com/6CFQzPdmoy
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.