Unsprezece menajere, arestate pentru avorturi ilegale în Hong Kong

Unsprezece menajere au fost arestate în Hong Kong sub suspiciunea de „ucidere de copii” şi avorturi ilegale, a anunţat poliţia, citată de BBC, transmite News.ro.

Femeile, cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, au fost arestate după ce una dintre ele a fost găsită în casa angajatorului său cu un făt mort, care ulterior s-a confirmat că avea cel puţin 28 de săptămâni.

Poliţia a găsit, de asemenea, medicamente suspectate a fi pastile pentru avort, ceea ce le-a condus în cele din urmă la celelalte 10 femei.

Cinci dintre ele au fost puse sub acuzare, cinci sunt în libertate provizorie, iar una a fost arestată preventiv pentru continuarea anchetei. Dacă vor fi găsite vinovate de cea mai gravă acuzaţie, distrugerea de copii, ele ar putea primi pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Ancheta a început în iunie, după ce paramedicii au fost chemaţi să acorde ajutor unei menajere în vârstă de 39 de ani, care leşinase în casa angajatorului său.

Paramedicii au găsit apoi fătul ascuns într-un coş de rufe din camera ei, care nu se născuse viu.

Când a fost interogată, femeia a recunoscut că a cumpărat pastilele de la o prietenă, o altă menajeră străină.

Ea a fost arestată în iulie, iar poliţia a efectuat o serie de raiduri între 29 iulie şi 8 august, în timpul cărora au fost reţinute alte opt menajere.

Inspectorul Lam Ho-yin, de la brigada criminalistică a districtului Yuen Long, a declarat că nu pare să fie vorba de o organizaţie criminală. În schimb, concluziile preliminare au arătat că „menajera străină în vârstă de 32 de ani… le-a adus din altă ţară” şi le-ar fi vândut mai departe.

Nu este clar de ce anume sunt acuzate fiecare dintre aceste femei, a căror naţionalitate nu a fost dezvăluită de poliţie.Avortul este legal în Hong Kong, dar numai în condiţii stricte – înainte de 24 de săptămâni, când continuarea sarcinii ar pune în pericol viaţa mamei, sau dacă sănătatea acesteia este în pericol, sau în cazul unei anomalii fetale grave. După 24 de săptămâni, avorturile pot fi efectuate numai dacă viaţa mamei este în pericol.

Persoanele găsite vinovate de furnizarea sau utilizarea de medicamente pentru avort pot fi condamnate la până la şapte ani de închisoare.

Vineri, poliţia a cerut angajatorilor să le recomande angajatelor lor casnice să consulte un medic dacă sunt însărcinate.

Conform statisticilor guvernamentale, Hong Kong găzduieşte aproximativ 368.000 de angajaţi casnici străini. Majoritatea – aproximativ 55% – provin din Filipine, iar 42% din Indonezia.

Majoritatea câştigă un salariu minim lunar stabilit de guvern, în valoare de 4.990 HK$ (636 dolari).