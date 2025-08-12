BAC 2025 sesiunea august. Subiectele primite de candidați și baremele de corectare la Matematică și Istorie – descarcă

Subiectele la Matematică și Istorie Bacalaureat 2025 – sesiunea de toamnă și baremele cu răspunsurile corecte au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, scrie Edupedu.ro.

Documentele de la a doua probă scrisă obligatorie pot fi consultate și descărcate de mai jos.

Varianta extrasă a fost cea cu numărul 9.

Candidații au primit subiecte la Matematică în funcție de profilul și specializarea urmate în liceu – profil real (mate-info, științe ale naturii), profil vocațional – pedagogic sau profil tehnologic.

La Istorie, candidații de la profilul uman au avut la subiectul III de făcut un eseu despre evoluția României în perioada 1947-1985.

BAC 2025 – a doua sesiune continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere în funcție de profil și specializare.