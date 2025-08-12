G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BAC 2025 sesiunea august. Subiectele primite de candidați și baremele de corectare…

Foto: Pexels.com

BAC 2025 sesiunea august. Subiectele primite de candidați și baremele de corectare la Matematică și Istorie – descarcă

Articole12 Aug 0 comentarii

Subiectele la Matematică și Istorie Bacalaureat 2025 – sesiunea de toamnă și baremele cu răspunsurile corecte au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) la ora 15:00 pe subiecte.edu.ro, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Documentele de la a doua probă scrisă obligatorie pot fi consultate și descărcate de mai jos.

Varianta extrasă a fost cea cu numărul 9.

Candidații au primit subiecte la Matematică în funcție de profilul și specializarea urmate în liceu – profil real (mate-infoștiințe ale naturii), profil vocațional – pedagogic sau profil tehnologic.

La Istorie, candidații de la profilul uman au avut la subiectul III de făcut un eseu despre evoluția României în perioada 1947-1985.

BAC 2025 – a doua sesiune continuă miercuri, 13 august, cu proba la alegere în funcție de profil și specializare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BAC 2025 Sesiunea de toamnă. Subiectele și baremele de la Limba română au fost publicate / Textul dramatic, cerință pentru eseul de la subiectul III

Articole11 Aug • 400 vizualizări
0 comentarii

Edupedu.ro: Ministerul Educației s-a sesizat, după ce în subiectele de la Bacalaureat 2025 l-a introdus pe Nichifor Crainic, ministrul Propagandei în regimul legionar Antonescu

Articole30 Iun 2025
0 comentarii

Rezultate finale Bacalaureat 2025 au fost publicate. Vezi notele primite de candidați după contestații, pe județe

Articole30 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.