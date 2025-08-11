BAC 2025 Sesiunea de toamnă. Subiectele și baremele de la Limba română au fost publicate / Textul dramatic, cerință pentru eseul de la subiectul III

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Subiectele și baremele de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română – Bacalaureat de toamnă 2025 au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro. Documentele pentru profilurile real și uman pot fi descărcate de pe Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit subiectelor, candidații au avut de răspuns unor cerințe pe marginea unui fragment din „Tatăl meu, Lucian Blaga”, de Dorli Blaga – la Subiectul I și să comenteze perspectiva narativă dintr-un pasaj din „Amândoi” de Liviu Rebreanu la subiectul II.

Candidații de la uman și vocațional – pedagogic au avut să scrie un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic la alegere, la subiectul III.

Cei de la profilurile real și tehnologic au avut să realizeze un eseu în care să comenteze particularitățile unui text dramatic studiat, la alegere, nefiind precizat vreun autor în acest sens.

Vezi și rezolvarea subiectelor BAC 2025 Limba și literatura română, sesiunea de toamnă, de la profesoara Adelina Beldugan (Colegiul Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel).

BAC 2025 – a doua sesiune continuă marți, 12 august, cu proba obligatorie – Matematică sau Istorie.

Primele rezultate vor fi publicate luni, 18 august, conform calendarului de la Ministerul Educației, până la ora 12. În aceeași zi, de la 14 la ora 18, pot fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare, la centrele de examen, în format fizic sau online la adresa de mail indicată de fiecare liceu organizator de examen în parte.

Între 19 și 20 august are loc rezolvarea contestațiilor, iar pe 26 august, marți, se afișează online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale. Edupedu.ro le va publica imediat ce vor fi disponibile.