Avioane rusești MiG-31 cu rachete hipersonice Kinjal, zbor de 4 ore în cadrul exercițiilor „Zapad 2025”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Avioane de vânătoare ruseşti MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au efectuat un zbor de patru ore deasupra apelor internaţionale din Marea Barents, în cadrul exerciţiilor militare „Zapad 2025”, a informat sâmbătă agenţia rusă de ştiri Interfax, care preia un comunicat al Ministerului rus al Apărării, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rusia şi Belarus au început vineri exerciţiile comune „Zapad 2025” (Vest 2025), într-un moment tensionat al războiului dintre Rusia şi Ucraina, la câteva zile după ce Polonia, cu ajutorul aliaţilor, a doborât drone ruseşti suspecte deasupra spaţiului său aerian – o premieră.

Kinjal, care înseamnă „pumnal” în limba rusă, este o rachetă balistică hipersonică lansată din aer, capabilă să transporte focoase nucleare sau convenţionale. Conform datelor oficiale, „Kinjal” are o înaltă precizie şi este capabilă să lovească ţinte la o distanţă de peste 2.000 km. Moscova susţine că aceasta nu poate fi interceptată de actualele sisteme antiaeriene. Rusia a folosit deja aceste arme împotriva Ucrainei.

„În timpul îndeplinirii misiunii de antrenament şi luptă, echipajele au exersat efectuarea unui atac aerian simulat asupra obiectivelor critice ale inamicului simulat. Durata zborului a fost de aproximativ patru ore”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării. Potrivit acestuia, „misiunile de antrenament şi luptă au fost îndeplinite ţinând cont de experienţa de luptă dobândită în timpul operaţiunii militare speciale” – referire la războiul de agresiune pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei în urmă cu mai bine de trei ani.

„Toate zborurile avioanelor Forţelor Aeriene şi Spaţiale ale Rusiei sunt efectuate în strictă conformitate cu normele internaţionale de utilizare a spaţiului aerian”, precizează comunicatul rus.

NATO RĂMÂNE VIGILENTĂ

Exerciţiile „Zapad 2025” de pe teritoriul Republicii Belarus se desfăşoară în poligoane situate în interiorul ţării sau în regiunile sale estice. Exerciţii de acest fel, dar de o amploare mult mai mare, s-au desfăşurat în 2021 în Belarus şi au precedat invazia rusă la scară largă în Ucraina din februarie 2022. Belarusuş şi-a pus teritoriul la dispoziţia Moscovei pentru ca trupele ruse să pătrundă în Ucraina prin nord, dar nu a participat cu trupe la invazie

De aceea, NATO rămâne vigilentă în privinţa acestor manevre. Polonia şi-a închis complet graniţa cu Belarus începând din seara zilei de 11 septembrie, această decizie fiind luată înainte de incidentul cu dronele care au pătruns în spaţiul său aerian în noaptea de marţi spre miercuri.

În aceeaşi zi, Parlamentul Letoniei a votat închiderea completă a frontierelor ţării cu Rusia şi Belarus pe durata exerciţiilor militare „Zapad”.