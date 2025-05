Lovitură financiară pentru Sir Jim Ratcliffe: Co-proprietarul Manchester United a pierdut peste 6 miliarde de lire sterline

Sir Jim Ratcliffe, co-proprietar al echipei de fotbal Manchester United și fondator al gigantului chimic INEOS, a înregistrat o scădere importantă a averii sale, după cum informează BBC. Vorbim despre o pierdere de peste 6 miliarde de lire sterline în ultimul an de zile.

Conform sursei citate, averea sa a scăzut de la 23,5 miliarde de lire sterline la 17 miliarde. În urma acestei modificări, Ratcliffe a coborât de pe locul doi pe locul șapte în topul celor mai bogate persoane din Marea Britanie.

Presa britanică pune scăderea seminificativă pe seama performanțelor slabe ale grupului INEOS: a înregistrat o scădere de 40% a profitului.

Reamintim că în luna decembrie a lui 2023, Ratcliffe a achiziționat un pachet de 25% din acțiunile formației de fotbal Manchester United. Costul total al afacerii a fost de 1,3 miliarde de lire strerline.

Spre furia multora dintre fanii lui United, de la preluare clubul a trecut prin restructurări majore, inclusiv concedieri și creșteri ale prețurilor biletelor, în încercarea de a reduce pierderile financiare.

Omul de afaceri a anunțat recent că are în plan construirea unui nou stadion pentru gruparea din Premier League (să înlocuiască legendara arenă Old Trafford), cu o capacitate de 100 de mii de locuri. Costurile sunt prevăzute la două miliarde de lire sterline, iar construcția ar trebui finalizată în sezonul 2030-2031.

