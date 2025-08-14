Ministrul britanic de externe este pasibil de o amendă de 2500 de lire sterline pentru pescuit fără permis cu vicepreședintele Statelor Unite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

David Lammy și JD Vance au fost fotografiați săptămâna trecută cu undițe în parcul Chevening, Kent, sud estul Angliei, reședința de țară folosită de miniștrii de externe, în timpul vacanței familiei vicepreședintelui în Marea Britanie, relatează The Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cei politicieni au confirmat că au pescuit crap împreună cu copiii lor, dar au spus că adulții nu au prins nimic.

La începutul întâlnirii, Vance a spus: „Din păcate, singurul aspect care afectează relația specială este faptul că toți copiii mei au prins pește, dar ministrul de externe nu”.

În Anglia și Țara Galilor, persoanele cu vârsta peste 13 ani trebuie să dețină un permis de pescuit pentru a putea pescui, chiar și pe terenuri private. Se pare că nici Lammy, nici Vance nu dețineau un permis la momentul respectiv.

Persoanele surprinse pescuind fără permis pot fi amendate cu până la 2.500 de lire sterline de către Agenția pentru Mediu, organismul guvernamental de supraveghere a mediului. Lammy a achiziționat ulterior permisul necesar și s-a prezentat la agenție.

Ministerul de externe de la Londra a declarat că „o neglijență administrativă” a făcut ca permisele să nu fie organizate corespunzător în prealabil.

„Ministrul de externe a scris Agenției pentru Mediu în legătură cu o neglijență administrativă care a făcut ca permisele corespunzătoare să nu fi fost obținute pentru pescuitul pe un lac privat, în cadrul unei întâlniri diplomatice la Chevening House săptămâna trecută. De îndată ce ministrul de externe a fost informat despre eroarea administrativă, a achiziționat cu succes permisele de pescuit cu undița relevante. De asemenea, el a scris Agenției pentru Mediu pentru a o informa despre eroare, arătând cum va fi remediată și mulțumindu-i pentru eforturile depuse în protejarea pescuitului britanic.” a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

Vance își continuă vacanța cu familia, împreună cu soția și cei trei copii, în Cotswolds, centrul Angliei, după ce l-a vizitat pe Lammy la reședința de la țară, ca parte a unei serii de angajamente ale vicepreședintelui de la sosirea sa în Marea Britanie.

Toți peștii capturați au fost aruncați înapoi în apă după ce grupul a terminat.

O sursă din Partidul Laburist, al cărui deputat este Lanny, a declarat: „Nu este nimic suspect aici. Ministrul de externe nu este un pescar experimentat, dar a reușit o mare captură diplomatică, convingându-l pe vicepreședinte să rămână pentru weekend la Chevening. Imediat ce a aflat de eroarea administrativă, a obținut permisele relevante și a notificat Agenția pentru Mediu pentru a evita să fie prins.”

„Toți cei care merg la pescuit au nevoie de licență pentru a contribui la îmbunătățirea râurilor, lacurilor și sportului iubit de pescari. Înțelegem că permisele relevante au fost achiziționate” a declarat Agenția pentru Mediu.