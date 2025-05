„Dacă Sir Alex Ferguson ar antrena azi, ar ajunge la închisoare”, spune Patrice Evra, fost jucător la Manchester United

La peste zece ani după ce a încheiat perioada de vis avută la Manchester United, Patrice Evra surprinde asistența și mărturisește că legendarul Sir Alex Ferguson (fost manager de succes pe Old Trafford) ar fi ajuns la închisoare dacă ar fi antrenat în zilele noastre.

Fost fundaș important la United, Evra a scos în evidență metodele dure de antrenament ale legendarului Sir Alex Ferguson, francezul aducându-și aminte de crizele de furie ale scoțianului.

„Știți câți jucători am văzut plângând pentru că le-a dat în cap cu uscătorul de păr? Arunca ghete, era malefic”, își începe Evra discursul, citat de dailymail.co.uk.

Fostul internațional francez vorbește despre jucători care plângeau în tăcere, despre bătăi simbolice și despre intimidare psihologică.

Evra este sigur că dacă Ferguson ar folosi aceleași metode în ziua de azi cu siguranță „ar ajunge la închisoare.”

În continuarea discursului său, Patrice Evra readuce în lumina reflectoarelor celebrul incident care-l are drept personaj central pe David Beckham.

În 2003, Sir Alex Ferguson l-a lovit cu o gheată de fotbal în cap în vestiar.

„A fost pur și simplu nebunie. Dar pentru noi, era normal”, sintetizează Evra episodul lovirii lui David Beckham.

La ani distanță de la perioada de pe Old Trafford, Patrice Evra cere scuze tinerilor fotbaliști care s-au antrenat cu prima echipă în acei ani ai domniei lui Sir Alex Ferguson.

„Îmi cer scuze față de toți tinerii care s-au antrenat cu noi. Am fost răi. Adevărul e că, dacă sângerai și plângeai, nu făceai parte din echipă”, transmite Evra.

Evra recunoaște că mediul de la United din acea perioadă era unul toxic pentru cei care nu se aliniau culturii de fier impuse de Sir Alex Ferguson.

Totuși, acea cultură a produs 13 titluri în Premier League, două trofee UEFA Champions League și 38 de trofee în total.

De la retragerea lui Alex Ferguson de la echipă (2013), Manchester United nu a mai câștigat vreun titlu de campioană din Premier League.

