DNSC: Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode…

tentativa frauda online Notino
Sursa: DNSC

DNSC: Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici / Expresii care trădează phishing-ul

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertiyeayă, joi, că atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici şi publică o serie de expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase, transmite News.ro.

”Atacurile de tip phishing rămân una dintre cele mai răspândite metode folosite de atacatorii cibernetici pentru a obţine acces la date sensibile, credenţiale sau informaţii financiare. De cele mai multe ori, mesajele par a proveni din surse de încredere, folosesc un ton urgent şi solicită acţiuni rapide precum accesarea unui link, descărcarea unui fişier sau completarea unor date personale”, au transmis, joi, oficialii DNSC.

Aceştia publică şi o listă cu expresii care, deşi par nevinovate, ascund intenţii periculoase.

”Vă recomandăm să verificaţi cu atenţie adresa expeditorului, nu accesaţi linkuri suspecte şi nu transmiteţi niciodată informaţii personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Activaţi autentificarea multifactor (MFA) acolo unde este posibil şi raportaţi orice tentativă suspectă către autorităţile competente”, mai transmis spedcialiştii în securitate cobernetică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

