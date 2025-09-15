Avans important obţinut de extremiștii de la AfD la alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a înregistrat duminică un avans important la alegerile locale din regiunea industrială Renania de Nord-Westfalia (vest), cea mai populată regiune a Germaniei, conform estimărilor postului de radio WDR, citate de AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

AfD a atins un record istoric de 14,5%, faţă de 5,1% în urmă cu cinci ani, în această regiune dominată în mod tradiţional de partidul conservator CDU şi de social-democraţi (SPD).

CDU a pierdut un punct procentual, coborând la 33,3%, în timp ce scorul SPD a scăzut uşor la 22,1% duminică (faţă de 24,3% în urmă cu cinci ani).

Verzii au scăzut cu 6,5 puncte procentuale, la 13,5%.

Aproximativ 13,7 milioane de locuitori au fost aşteptaţi să voteze înainte de închiderea secţiilor de votare la ora 18:00.

Alegerile municipale din cel mai populat land al ţării au fost considerate un prim test important la câteva luni după alegerile federale care au dus la guvernul lui Friedrich Merz (CDU), în coaliţie cu SPD.

În aceste alegeri, AfD, mişcarea naţionalistă a lui Alice Weidel, a obţinut un scor naţional istoric de 20,8%, cu obiectivul declarat de a deveni în curând principalul partid al ţării.

Fondat în 2013, partidul a crescut în popularitate din 2016, în special pe tema imigraţiei, alimentată în special de agresiunile sexuale asupra a 1.200 de femei în noaptea de Anul Nou, jumătate dintre ele în Köln (vest), conform raportului final al poliţiei criminale citat de mai multe media.

De atunci, importanţa partidului a continuat să crească, în special în landurile estice: a devenit principala forţă politică din Turingia cu 33% din voturi la alegerile locale din septembrie 2024.