Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi anunţă că începe etapa de pre-înscriere pentru vouchere de aproape 40.000 de lei pentru achiziţionarea de scaune rulante, cadre, orteze şi proteze, aparate auditive și cititoare de ecran

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) anunţă începerea etapei de preînscriere pentru vouchere de 40.000 de lei destinate achiziţionării de tehnologii asistive şi de acces, constând în scaune rulante, cadre de mers, orteze şi proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă şi alte dispozitive care cresc autonomia.

Proiectul are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor cu dizabilităţi. ”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) oferă sprijin copiilor cu dizabilităţi prin acordarea de e-vouchere pentru achiziţionarea de tehnologii asistive şi de acces. Această iniţiativă face parte din proiectul „Tech-Assist” şi are ca scop creşterea incluziunii sociale şi a autonomiei copiilor”, au transmis, miercuri, reprezentanţii ANPDPD, transmite News.ro.

Etapa de preînscriere a început la 1 octombrie, de la ora 10.

Pot beneficia minorii care au domiciliul sau reşedinţa în România, deţin un certificat de încadrare în grad de handicap valabil şi sunt reprezentaţi legal de părinţi/tutori şi nu au primit în ultimul an de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi tip de tehnologie.

Cu acest e-voucher pot fi cumpărate mai multe produse şi tehnologii menite să îmbunătăţească viaţa de zi cu zi, printre care: scaune rulante, cadre de mers, orteze şi proteze, aparate auditive, cititoare de ecran, software-uri specializate, mobilier adaptat, sisteme de alarmă şi alte dispozitive care cresc autonomia.

Valoarea maximă a unui e-voucher este de 39.900 lei (TVA inclus). Pot fi achiziţionate până la trei produse şi trei accesorii compatibile, în funcţie de nevoile specifice ale copilului.

Procesul de obţinere a acestui voucher se desfăşoară în mai multe etape, începând cu o pre-înscriere online.

Astfel, părintele sau tutorele legal completează un formular online pe site-ul ANPDPD, apoi un expert va contacta solicitanţii pentru depunerea documentelor necesare, este identificată, împreună cu un specialist, tehnologia potrivită pentru copil, iar după aprobarea dosarului, e-voucherul este emis şi transmis electronic.

”Minimum 25% din totalul fondurilor disponibile în cadrul acestui proiect sunt alocate special pentru nevoile copiilor cu dizabilităţi, pentru a le maximiza şansele de integrare şcolară şi socială”, a mai precizat sursa citată.