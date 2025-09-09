Model nou de asistenţă maternală specializată pentru copiii cu dizabilităţi, extins în 22 de judeţe din România

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie împreună cu UNICEF România şi SERA România au semnat un Memorandum pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea şi pilotarea unui model de asistenţă maternală specializată pentru copii cu dizabilităţi”.

O componentă esenţială a iniţiativei o reprezintă recrutarea şi instruirea persoanelor care doresc să devină asistenţi maternali specializaţi, pregătiţi să răspundă nevoilor complexe de îngrijire ale copiilor cu dizabilităţi. Proiectul a fost extins la 22 de judeţe/sectoare şi va fi implementat etapizat în Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Olt, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vrancea şi sectoarele 2,3,4 şi 6 din Bucureşti, transmite News.ro.

Proiectul are o durată de doi ani şi vizează crearea unui cadru conceptual şi operaţional solid, care include analize de situaţie, cursuri de formare specializată, metodologii şi instrumente de lucru inovatoare, arată Autoritatea.

”Obiectivul final este specializarea reţelei de asistenţă maternală în direcţia încurajării plasamentului copiilor cu dizabilităţi, într-un mediu familial sigur şi stimulant. Fiecare copil va beneficia de un plan individualizat de protecţie, a cărui implementare va fi atent monitorizată şi evaluată, asigurându-se totodată accesul la servicii esenţiale de abilitare şi reabilitare”, se arată în comunicatul oficial.

Implementarea a demarat într-o fază pilot în cinci judeţe: Buzău, Dolj, Mureş, Teleorman şi Vaslui. În acest moment, toate cele 5 judeţe sunt sprijinite de UNICEF România pentru a dezvolta proiecte care urmează a fi depuse spre finanţare în cadrul apelului “Dezvoltarea de servicii de îngrijire de zi şi terapii psihologice pentru copiii cu dizabilităţi”.

Acum proiectul a fost extins la 22 de judeţe/sectoare şi va fi implementat etapizat în Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Olt, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Vaslui, Vrancea şi sectoarele 2,3,4 şi 6 din Bucureşti.



”Proiectul se va încheia în iulie 2026, când va fi elaborat un raport complet de evaluare. Acesta va include şi o propunere de sustenabilitate, cu scopul de a integra acest model de bune practici în politicile publice naţionale, pentru a asigura un impact pozitiv pe termen lung”, subliniază Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.