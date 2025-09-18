Autori bestselling internațional, în dialog cu tinerii români la FestivalYA – festivalul de literatură pentru adolescenți organizat de Cărturești

Cărturești organizează, între 22 și 28 septembrie, cea de-a șasea ediție a FestivalYA – festivalul de literatură pentru adolescenți. Tema din acest an, Me–Us era. Cum găsim echilibrul între individualitate și apartenență la grup explorează echilibrul fragil al uneia dintre cele mai importante dileme ale adolescenței.

Pe parcursul celor șapte zile, librăriile Cărturești din București, Cluj, Timișoara și Vaslui se transformă într-un laborator viu de idei și emoții. Adolescenții se vor întâlni cu autori bestselling internațional precum Chloe Gong, Laura Nowlin, Morgane Moncromble, Nick Bradley, Travis Baldree și scriitori români precum Alina Pavelescu, Adina Rosetti, Alberto Păduraru, Cosmin Leucuța, Doina Gecse-Borgovan, Raluca Nagy, Remus Boldea și mulți alții. Dincolo de dialogurile cu autorii, tinerii sunt așteptați în fiecare zi la ateliere interactive, dezbateri și ateliere creative.

FestivalYA este singurul festival din România dedicat adolescenților și literaturii specifice vârstei lor. Prin profilul internațional, evenimentul întărește dialogul multicultural și expunerea tinerilor din România la o varietate de medii literare. Forma hibridă cu întâlniri atât în librării cât și online, oferă accesul gratuit al tinerilor la evenimente indiferent de spațiul în care locuiesc.

„Prin FestivalYA oferim acces la educație și cultură, dar și la spații de expresie, dialog și apartenență. Lectura este cea care îi ajută pe adolescenți să-și păstreze individualitatea și să găsească răspunsuri prin propriile procese de introspecție. Festivalul oferă adolescenților șansa de a-și găsi echilibrul între a fi ei înșiși în timp ce sunt parte dintr-un grup. Pentru că vocea lor merită să fie ascultată, nu șoptită.”, spune Daniela Lazăr, Manager FestivalYA.

Ediția de anul acesta este susținută de ING România, un partener care, alături de Cărturești, susține educația și dezvoltarea personală a tinerilor, promovează lectura, creativitatea și gândirea critică.

„Am simțit de la început că suntem pe aceeași lungime de undă cu echipa Cărturești și FestivalYA. Am apreciat spiritul creativ, diversitatea evenimentelor și, mai ales, implicarea unui public tânăr, efervescent și curios. La ING Bank, îi susținem pe oameni să fie deschiși, liberi și să își caute propriul drum, așa că ne bucurăm să contribuim la scrierea unor noi povești.” transmite Dana Ștefan, Events and Sponsoring Lead, ING Bank România.

În FestivalYA cărțile devin spații de dialog interior și de descoperire a propriei identități. Având în vedere că realitatea tinerilor este dominată de presiunea conformismului din cauza consumului digital, lectura oferă adolescenților răgazul necesar pentru reflecție, întrebări și răspunsuri direct de la specialiști și autorii pe care îi admiră.

Calendarul evenimentelor FestivalYA poate fi consultat aici.

Cărturești este prima librărie concept din România, deschisă la finalul anului 2000 și dedicată

unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit între

timp cel mai important lanț de librării de pe piața din România, cu 58 de librării în România și 3

în Republica Moldova, Cărturești susține dezvoltarea întregului ecosistem cultural și educațional.

Anual, Cărturești donează mii de cărți bibliotecilor din toată țara, premiază literatura

românească pentru copiii prin „Premiile Cărturino”, promovează literatura pentru adolescenți

prin „FestivalYA”, oferă „Burse de creație literară” scriitorilor români, oferă a doua viață cărților prin programul „CărturEști Donator de povești” prin care cărțile ajung la copiii din medii defavorizate din toată țara.

Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel – inclusă în topul The

Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona – distinsă cu premiul „Libraria Anului” în cadrul London Book Fair International Excellence Awards 2021.

Despre ING

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,9 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.