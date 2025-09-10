Austria pierde acţiunea în justiţie împotriva regulilor Uniunii Europene, care au clasificat gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii prietenoase cu mediul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Austria a pierdut acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE care clasifică gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii prietenoase cu mediul, în condiţiile în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a fost de acord miercuri cu UE în privinţa reglementărilor, transmite agenția de știri Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Guvernul de la Viena contestase decizia Comisiei Europene (CE) de a include gazele naturale şi energia nucleară în „taxonomia” UE a investiţiilor, care stabileşte că acestea pot fi în domeniul climei, prin care acestea pot fi etichetate şi considerate ca sustenabile în Europa. În 2022, Comisia Europeană a prezentat Actul delegat complementar privind taxonomia în domeniul climei, care vizează anumite activităţi din sectorul gazelor naturale şi al energiei nucleare din perspectiva atenuării schimbărilor climatice şi a adaptării la acestea.

CJUE a fost de acord cu Bruxelles-ul în reglementarea care prevede că CE este îndreptăţită să considere că anumite activităţi economice din sectorul gazelor naturale şi al energiei nucleare pot, în anumite condiţii, să contribuie substanţial la atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea”, transmite Agerpres.

Ministerul Mediului din Austria a apreciat că decizia este „extrem de regretabilă”.

„Am avut şi ne menţinem opinia că energia nucleară nu îndeplineşte criteriile privind protecţia mediului. Gazele naturale vor juca de asemenea un rol temporar în tranziţia energetică”, a precizat instituţia. De asemenea, Ministerul Mediului va examina decizia şi apoi va decide posibile noi măsuri, „inclusiv contestarea deciziei”.

Decizia CE din 2022 a expus divergenţele profunde dintre ţări privind sursele de energie pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.

Ţări ca Spania şi Danemarca susţin că nu este credibil să etichetez gazele naturale, un combustibil fosil care emite CO2, ca prietenos cu mediul. Polonia şi Bulgaria sunt printre cele care au nevoie de reglementări care sprijină investiţiile în gaze, pentru a renunţa la centralele poluante pe cărbune.

De mult timp oficialii din Austria se opun utilizării energiei nucleare.

Reprezentanţii Comisiei Europene nu au răspuns solicitările de a comenta decizia.