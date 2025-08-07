Austeritate fără disponibilizări la Arad: primăria va reduce posturile vacante / Primar: ”Vom putea tăia din posturile vacante fără să afectăm pe cei în plată”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Primăria Arad are posturi vacante pentru a face față măsurilor de austeritate, inclusiv la Poliția Locală, unde urmează să fie stabilit noul criteriu de calcul raportat la numărul de locuitori, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

O eventuală reducere de personal nu ar afecta angajații aflați în plată la primăria Arad deoarece instituția mare are posturi vacante.

Primarul Aradului, Călin Bibarț (foto), spune că municipalitatea nu a mai făcut angajări decât în situații excepționale, astfel încât se află sub normativ. Pe de altă parte, edilul așteaptă modul de calcul privind necesarul de polițiști locali la numărul de locuitori.

“Încă mai avem posturi vacante. Într-o bună măsură vom putea tăia din posturile vacante fără să afectăm pe cei în plată. Va fi o discuție la Poliția Locală unde este alt mod de calcul, respectiv un număr de polițiști raportat la mia de locuitori acum și sunt discuții dacă se va calcula la 1.500 de locuitori sau la 1.200 și cu care număr de locuitor se intră în calcul. Avem și acolo posturi vacante, să vedem dacă reducerea acoperă doar posturile vacante sau va trebui să vedem câte posturi de angajați”, spune primarul Aradului.

Călin Bibarț spune că prin reducerea numărului de posturi se vor restrânge și funcțiile de conducere.

Potrivit ultimei organigrame disponibile, primăria Arad are aproximativ 650 de posturi în aparatul de specialitate.